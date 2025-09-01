Николай Пенчев в експозиция с 55 творби, вдъхновени от хайку поезия

Автори от Българския хайку съюз подготвят нетрадиционна изложба. Тя ще представи думи от хайку поезията, нарисувани в образи или с калиграфия. Тази концепция в Япония се означава като “киго”, а сега за първи път ще бъде показана в Стара Загора.

Думите, на които се основава експозицията, са взети от избрани стихове именно на представители на Българския хайку съюз. Публиката ще бъде поканена да ги усети както като символи, така и лично за всеки творец според неговите преживявания.

За творбите в изложбата са използвани две от най-трудните техники в изобразителното изкуство - “шодо” (японска калиграфия) и “сумие” (рисунка с туш). В тях освен своето умение да рисува всеки автор излага на показ и чувството си, отношението си и неподправената енергия в процеса на изпълнението.

Експозицията “Киго” - образи и думи от природата” включва около 55 творби върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия в рамка, акварелна хартия в паспарту, вдъхновени от философията на Япония и хайку поезията в размери от малък формат до дълги два метра свитъци. Някои от тях са на конкретна тема, други са със съвсем абстрактно изпълнение.

Сред участниците в изложбата ще са главният редактор на в. “България днес” и автор на популярни детски книги и криминални романи от Българското средновековие Николай Пенчев и Венелина Петкова – Уми, която е носител на пети дан по шодо. Тя ще представи и калиграфския пърформанс “Шодо” (букв. “Пътят на четката”) на самото откриване - на 1 септември от 19 ч в Старозагорската художествена галерия.

