Драго Драганов води четвъртата сватба на попфолк певицата Мария

Драго Драганов влезе в ролята на водещ на голямото сватбено тържество на попфолк певицата Мария. То беше на гръцкия остров Корфу.

Мария и бизнесменът Теодор Петков сключиха граждански брак в София на 18 юли, а сега направиха голяма стилна сватба. Четири месеца след развода си с Мирослав Соколов попфолк певицата намери нова любов и сключи четвърти брак.

На церемонията в Гърция младоженците си размениха клетви за вярност на английски. Булката беше придружена до олтара от дъщеря си Марая. На тържеството имаше гръцка певица с оркестър.