ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Секси милиардер с незаконна дъщеря се връща към л...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21145296 www.24chasa.bg

Драго Драганов води четвъртата сватба на попфолк певицата Мария

3192
Певицата в булчинската си рокля на сватбената церемония на остров Корфу

Драго Драганов влезе в ролята на водещ на голямото сватбено тържество на попфолк певицата Мария. То беше на гръцкия остров Корфу.

Мария и бизнесменът Теодор Петков сключиха граждански брак в София на 18 юли, а сега направиха голяма стилна сватба. Четири месеца след развода си с Мирослав Соколов попфолк певицата намери нова любов и сключи четвърти брак.

На церемонията в Гърция младоженците си размениха клетви за вярност на английски. Булката беше придружена до олтара от дъщеря си Марая. На тържеството имаше гръцка певица с оркестър.

Драганов беше водещ на тържеството. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ
Драганов беше водещ на тържеството. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Певицата в булчинската си рокля на сватбената церемония на остров Корфу
Драганов беше водещ на тържеството. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)