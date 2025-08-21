Любо Киров бил като Роби Уилямс. Верно ли?

След неприличните жестове и думи

на концерт певецът посъветва феновете

си да се пазят от учтиви лъжци

Начинът, по който говоря на концертите, е “моят начин”, защото съм като домакин в собствената си къща.

Така обичаният певец Любо Киров за първи път коментира скандала отпреди дни с показването на средни пръсти на концерт, където има и малки деца. Направи го в профила си в инстаграм, като с думите си не се извини, а подчерта разликата между публичния образ в медиите и енергията, която създава пред своята публика. И дори се сравни с британската мегазвезда Роби Уилямс. Британската мегазвезда Роби Уилямс

Да, на моите концерти “моите хора” знаят, че понякога съм малко по-Rock&Roll в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! В медийното пространство винаги съм спазвал етикет и благоприличие! Както Роби Уилямс може да започва концертите си със: “Здравейте, днес вашите з***ци са мои”, и да няма възмутени, така и на моите концерти смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото, без “изрезки”, направени в “къщата ми”.

Накрая завършва със съвет към последователите си да се пазят повече от учтиви и възпитани лъжци.

Това се появи в интересен артистичен контекст. Киров сам подчертава паралела с Роби Уилямс – един от най-провокативните, но и най-успешни изпълнители на последните три десетилетия.

Любо и Роби – прилики и разлики

Докато Любо вижда сцената като “собствена къща”, където може да бъде максимално искрен и свободен, Роби Уилямс изгражда кариера върху смес от провокация, самоирония и безгранична харизма. Във всеки негов концерт публиката получава не само музика, но и шоу, което често започва с дръзки реплики или предизвикателни жестове.

Съвсем наскоро по време на турнето си в Германия, Уилямс направи забележка на цялата публика, защото не знаят текста на песента му Candy.

Това не беше ли ш***ан хит тук? Как така не знаете текста? Браво на петимата, които пяха, казва Роби на публиката.

Явно тъкмо това поведение Любо Киров посочва като пример за сравнение с неговото. За него концертът не е просто изпълнение, а смес от емоции – от смях, та чак до сълзи. Дали обаче може да бъдат сравнени заядливите закачки на Уилямс, който реално гради цялата си кариера върху провокацията и екстравагантността, с нападките срещу радиа и колеги от страна на Любо Киров, чийто професионален път е построен върху идеята за добродетели и любов?! Често в музикалната индустрия се доказва, че когато публиката обича един изпълнител, тя му позволява да бъде дързък, защото знае, че провокацията му не идва от арогантност, а от желание за искрена комуникация с феновете. Уилямс от години тества тези граници и винаги се оказва победител. Сега е ред на Любо Киров да изпробва обичта на почитателите си.

Любо Киров:

Дата и място на раждане: 26 октомври 1972 г., Плевен

Творчество: от края на 90-те години насам (с групите “TE” и Mr. White), соло от 2010 г.

Албуми: 5 соло студийни албума (“Лубо 2010”, “Life Is Beautiful”, “Както преди”, “Целуни ме”, “Ново сърце”), няколко компилации

Най-известни песни: “Още от теб”, “Мога”, “Имам само теб”, “Не бих могъл”

Роби Уилямс:

Дата и място на раждане: 13 февруари 1974 г., Сток он Трент, Великобритания

Творчество: от 1990 г. с групата Take That, соло от 1995 г.

Албуми: 12 студийни соло албума + live и компилации (над 75 млн. продадени копия)

Най-известни песни: Angels, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, Feel, She’s the One