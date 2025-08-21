ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия критикува Израел за изграждането на нови жи...

Клуб “Роден при проф. Асен Николов” - една от марките на медицината ни

1372
Проф. д-р Асен Николов Снимка: Архив

Професор Асен Николов би поел към всяка точка на земята, ако е с приятелите, на които държи, и намери... пролука в натоварения график като началник на Родилна клиника в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Майчин дом”.

Интелект, любознателност, умение да общува, емоционален - това енай-най-късото представяне на обичания и ценен специалист от лигата “Лекарите, на които вярваме”.

Не брои бебетата, изплакали за първи път в ръцете му. Със сигурност обаче вече по две или три поколения от стотици български фамилии са част от клуба “Родени при проф. Асен Николов”. Защото той е марка за професионализъм, сигурност и спокойствие в акушерството и гинекологията.

От “24 часа” и приятелите с искрена обич: да е здрав!

Проф. д-р Асен Николов

