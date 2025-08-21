ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия критикува Израел за изграждането на нови жи...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21146716 www.24chasa.bg

Геро играе "Съвършени натрапници" на нова сцена на открито в Бургас

800
Герасим Герасимов-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев СНИМКА: АРХИВ НА АРТВЕНТ

Публиката в Бургас ще може да се наслади на театрален спектакъл под открито небе на нова локация тази вечер. Сцената на Морска гара, която е домакин на различни събития като вече ежегодният "Егаси фест" и куиз вечери, включи в програмата си за днес представлението "Съвършени натрапници", съобщиха за БТА от пресцентъра на община Бургас.

Комедийната постановка "Съвършени натрапници" по текст на Жан-Пиер Мартинез е режисирана от Николай Гундеров, а автор на музиката е Калин Николов. В главните роли са Герасим Герасимов-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев. Сюжетът се развива в дома на уж любезно парижко семейство, чийто спокоен живот е разтърсен от неочаквана визита. Героите се оплитат в лъжи, нелепи оправдания и комични ситуации. 

Засега не са планирани други театрални представления на мястото, но ако спектакълът предизвика интереса на публиката, сцената под открито небе на Морската гара може да се превърне в традиционна локация за представяне и на такъв тип развлечения, допълниха от общината. 

Герасим Герасимов-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев СНИМКА: АРХИВ НА АРТВЕНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)