Примата Красимира Стоянова получи „Кристално огърлие“ от Съюза на музикалните и танцови дейци

Оперната прима Красимира Стоянова получи отличието „Кристално огърлие“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци. То ѝ бе връчено от заместник-председателя на организацията д-р Росица Бояджиева след премиерата на операта „Русалка“ от Антонин Дворжак на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна за лицето, което дава на българското изкуство пред света.

Постановката на Варненската опера на „Русалка“ от Дворжак е първата, която се реализира в България. Диригент е маестро Павел Балев. Режисьор е Сребрина Соколова, сценограф – Петко Танчев, костюмограф – Ася Стоименова, хореограф – Надя Димокова.

В ролите на премиерата влязоха Красимира Стоянова като Русалка, Жерар Шнайдер като Принца, Петър Найденов – Водния дух, Ирина Жекова – Княгинята, Величка Минкова – Магьосницата Йежибаба, Артьом Арутюнов – Горския, Галина Великова – Помощник-готвача, пише БТА.

Постановъчният екип, певците, оркестърът, балетът и хорът на Варненската опера бяха дълго аплодирани от публиката след премиерата в Летния театър. По думите на диригента Павел Балев заглавието ще продължи да присъства в репертоара на оперния театър във Варна и през сезона на закрита сцена.

Либретото на „Русалка“ е написано от известния чешки драматург и театрален режисьор Ярослав Квапил. Дворжак завършва цялата партитура на операта за краткия период от април до ноември 1900 година. Той я определя като „лирична приказка за трагедията на влюбената в човешко същество русалка”. Операта е типичен пример за късния романтизъм. С успешната премиера на 31 март 1901 г. в Прага „Русалка“ заема своето постоянно място в световната музикална съкровищница.

Тематиката присъства в приказките и фолклора на много страни, вълнува творци от различни епохи – от вълшебната приказка на Ханс-Кристиян Андерсен „Mалката русалка“, немските приказки за Ундина и френските за Мелузина до пиесата „Русалка“ на Александър Пушкин и Владимир Набоков, операта „Русалка“ на Александър Даргомижски, поставяна в България, както и в анимационния римейк „Малката русалка“ на Уолт Дисни.

Красимира Стоянова е „Камерзенгерин“ на Виенската Щатсопера, аплодирана е в Метрополитън опера и Карнеги хол в Ню Йорк, Кралската опера "Ковънт гардън" и Роял Албърт хол в Лондон, Миланската скала, Дойче опер и в други престижни театри. Образът на Русалката от произведението на Дворжак ѝ носи световно признание, а критиката я определя като идеалния избор за ролята.