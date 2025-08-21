Графа и Деси Добрева пеят за празника на Самоков

Днес, на 21 август, планинският град Самоков отбелязва празника си.

Датата е определена за официален празник на града с решение на общинския съвет от 27 юни 2002 г. Това е църковният празник на св. свещеномъченик Симеон Самоковски, сочи справка на отдел „Справочна“ към БТА.

Програмата през днешния ден ще бъде богата. Тя ще бъде на централния площад „Захарий Зограф“. Ще има тържествен водосвет, отслужен от самоковски духовници и свещеници от Софийската света митрополия, сред които и софийският митрополит и български патриарх Даниил, съобщават от местната администрация.

Организаторите са подготвили програма на Националната гвардейска част и церемония по издигане на знамената. Вечерта ще бъдат наградени стипендианти на общината, ще има концерти на Графа и бенд, Деси Добрева, както и шоу с дронове, пироефекти и лазери.

Програмата за празника на Самоков започна на 15 август и продължава до събота, когато ще има младежка вечер с участието на Дара Екимова и Папи Ханс. През деня ще има и ретро изложение на автомобили.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза вчера пред журналисти, че са поканени гости от законодателната и изпълнителната власт. Потвърдили са присъствие няколко заместник-министри. Джоргов посочи, че градът е изчистен, а днес ще има временно ограничение на движението заради празничните прояви. Той пожела на всички жители и гости здраве и повече хубави поводи.

Миналата седмица на 16 август патриарх Даниил отслужи света литургия в Бельова църква в града, където се пазят част от мощите на свети великомъченик Симеон Самоковски.

Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович, има своето място в българската история. Той става Самоковски митрополит през есента на 1734 г. По това време започва организирана съпротива срещу османците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенският манастир „Свети Спас“, а ръководител и главен инициатор - митрополит Симеон Самоковски. Около 20 юли 1737 г. той е арестуван, митрополитският дом е ограбен и разбит, а Симеон е окован и хвърлен в тъмница, където е измъчван 23 дни. Около 18 август Самоковският митрополит, окован във вериги, е отведен в София като главен организатор и водач на заверата срещу султана. Затворен и измъчван е три дни. Обесен е зад църквата „Света София“ на 21 август. Али паша забранява погребение в София. Тялото на митрополит Симеон Самоковски е погребано в притвора на Бельова църква, вляво зад вратата, където в 1994 г. при археологически разкопки е открита гробната яма с част от мощите му и част от Евангелието, митрополитския жезъл и златотъкана митрополитска одежда. Мощите на светеца почиват на видно място в Бельовата църква, а денят на неговата смърт - 21 август, е обявен за празник на град Самоков.