ALL-U-RE влезе във фен клуба на списание TREND със свеж клип (Видео)

Едно от най-впечатляващите места в София за висша мода - магазин ALL U RE, стана част от фенклуба на списание TREND, чието съдържание е посветено на последните световни тенденции в широка палитра от аспекти - от геополитика и бизнес до високи технологии, изкуство и гурме.

Можем ли да живеем над 100 години, но да управляваме собственото си остаряване и в същото време да сме в добро здравословно състояние – физическо и психическо, пълноценни, осъзнати и щастливи? Отговори на тези въпроси дава новият брой на списание TREND, посветен на дълголетието и качеството на живот. Списанието събра и обобщи световни изследвания с впечатляващи примери: нито диети, нито спорт, семейство и дори гените определят колко дълго и щастливо може да живее човек.

В новия брой на списанието читателите могат да се запознаят с бутика ALL-U-RE. Той е платформа за млади дизайнери, които получават възможност за изява всеки сезон.

ALL-U-RE е един от най-разпознаваемите и иновативни магазини за луксозни стоки в страната. Витрините му са истинска артинсталация, а образът им периодично се сменя. Стилистиката в бутика е минималистична, монохромна, с по-суровото излъчване на индустриалния дизайн, като едновременно с това носи съвременното усещане за елегантност.

Наскоро бутикът откри ново мъжко пространство, където креативният директор Йово Горчев презентира инсталацията „Цикъл на излишъка" - четири перални машини застиват една върху друга – не като уреди, а като артефакти на човешкия навик. Това е артистичен трибют към Демна Гвасалия и неговата етика на модното преосмисляне.

ALL-U-RE е първият бутик у нас, в който се предлагат луксозни марки Jean Paul Gaultier, Ann Demeulemeester, Haider Ackerman, Margiela, Junya Watanabe, Comme des Garcons и много други.