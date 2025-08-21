Софийската опера открива новия сезон с „Тоска" от Джакомо Пучини със звездни солисти

125 години след премиерата на най-популярната и обичана опера на Пучини Софийската опера открива новия сезон с „Тоска". Този химн възпяващ свободата и любовта ще дирижира Даниел Орен. През август Маестрото закри фестивала „Опера на площада" с триумфално изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен, съобщават от пресцентъра на операта.

Спектаклите са на 26 и 28 септември. За централните роли са поканени трима от най-аплодираните в момента певци – Мария Хосе Сири ще бъде Тоска, Щефан Поп – Каварадоси, Клаудио Згура – барон Скарпия. Участват също Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестър и хор на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова.

Постановката на Пламен Карталов е една от знаковите в репертоара на националния театър и вече четиринайсет години е сред най-изпълняваните заглавия, представяни успешно и на международни сцени, сред които тези в Япония и Турция.

„Старал съм се да изградя спектакъл, пълен със страсти, революция и огън. Четирима от героите умират, но не по политически причини, а в името на любовта. Финалът е уникален – не е важно дали Тоска скача в пропастта, важното е, че умира любовта" – казва Пламен Карталов.

Новият сезон на Софийската опера ще бъде изпълнен с много звездни гостувания и три от тях са в неговото начало.

Изявите на Мария Хосе Сири винаги са съпроводени с най-бляскави отзиви: „изпълнителка от най-висок ранг, не само заради пищната си вокалност, но и заради излъчването, което идеално напомня за пълния, закръглен звук на Рената Тебалди".

Всички се възхищават от „брилянтните високи тонове" (Neue Zürcher Zeitung), съчетани със „стоманена вокалност, с лиризъм и патос" (The Financial Times). Нейните интерпретации са високо оценени и през 2017 година тя е удостоена с престижната награда „Oscar della Lirica".

Певица ще пристигне в София след серия от спектакли на фестивала Арена ди Верона, където е аплодирана като Абигаиле в „Набуко" и Аида.

Щефан Поп е бил гост на Софийската опера за изпълнението на Реквием от Джузепе Верди през миналия сезон. Още тогава той заяви огромно желание да се завърне отново у нас, но вече за спектакъл. През този сезон това се случва и то неведнъж. След откриването на сезона с „Тоска", през ноември Щефан Поп ще бъде Херцогът в „Риголето".

„...Когато се изправи с пълния си глас, колосалният му вик „Витория!" (Победа!) вероятно беше чут до средата на улица „Боу" и все още звучи в ушите ми...", споделя възхитен слушател след представление на „Тоска" в Кралската опера „Ковънт Гардън", Лондон.

„Българските певци както и румънските певци се събират и гласовете ни вървят много добре заедно, което ми харесва, защото според мен ние сме еднакви, имаме една чувствителност, която другите нямат. Ние сме като семейство, веднага имаш това усещане, усещаш го на сцената, усещаш го с цялото си същество", сподели певецът в очакване на завръщането си на българска сцена

Клаудио Згура е един от водещите баритони днес в репертоара на Верди и оперите на композиторите веристи. Партията на Скарпия е сред най-важните в кариерата му. Изпълнявал я е на най-големите сцени като Метрополитън опера Ню Йорк, Виенската държавна опера, оперите в Сидни, Турино, Осло, Генуа, Рим, на фестивалите в Мачерата и на Арена ди Верона.

„Тайната на успеха на Клаудио Згура като оперен певец е, че той е изключително харизматичен, здраво стъпил на земята и с достатъчно добра доза самосъхранение, съчетани с огромно трудолюбие..."

„Той знае как да държи публиката си очарована, развълнувана и винаги да иска още."

„Музиката е живот и благодаря на Бог, че ми е дал дар да пея!", казва Згура.

Билетите за спектаклите от новия сезон на Софийската опера и балет са вече в продажба.