Ким Катрал навърши 69 години: Вече съм в категорията на мъдрите жени

В телевизионния свят понякога се появява роля, която променя не само кариерата на една актриса, но и начина, по който публиката възприема темите за женската сексуалност, възрастта и самоувереността. Такъв е образът на Саманта Джоунс - персонажът, на който Ким Катрал вдъхна живот в култовия сериал "Сексът и градът".

Любопитното е, че Катрал първоначално отказва ролята цели четири пъти. Причината е, че тя самата не е вярвала, че зрителите ще възприемат жена на 41 години като "секси". "Но всичко се промени. Четиридесетте се превърнаха в новото секси", споделя тя в интервю за сп. People.

И зрителите наистина я обикнаха. Саманта беше самоуверената и устата PR експертка, която от 1998 г. до 2004 г. внасяше особена енергия на малкия екран, а след това се завърна и в двете филмови продължения от 2008 г. и 2010 г. "Саманта държеше всичко да става по нейния начин. Тя беше нахална, дръзка. Персонаж, който е много далеч от мен самата", признава Катрал. Въпреки това добавя, че ролята е била истински специална за нея: "Това беше уникално време... Всичко в Саманта имаше капка невинност, а най-важното е, че тя накара жените да започнат да говорят открито."

Саманта бързо се превръща в културен феномен. Неслучайно Катрал получава редица номинации за "Еми" и през 2002 г. печели "Златен глобус" за най-добра поддържаща актриса. Самата звезда обаче подчертава, че зад успеха не стои само външният блясък, а и дълбоката й връзка с образа: "Постарах се да вложа много любов. Създадох фантастичен персонаж. И ако бъда запомнена само с него, това ще ми е достатъчно."

Интересното е, че докато Саманта се превърна в символ на свободата и желанието, Катрал признава, че в същия този период и нейният личен живот е претърпял промяна. В интервюто си тя говори за своята "сексуална метаморфоза", вдъхновена от лични преживявания, които по-късно я подтикват да напише книгата Satisfaction: The Art of the Female Orgasm. Именно чрез този проект Ким ясно слага граница между себе си и персонажа, но в същото време внася допълнителна искреност в играта си.

Славата обаче идва с цена. Мъжете често я бъркат със Саманта и очакват Ким да бъде също толкова безкомпромисна и откровена и извън екрана. Това води до редица разочарования и напрежение в личните й отношения, а първият й брак с режисьора Марк Левинсън приключва именно заради изтощителния график и емоционалната ангажираност към сериала.

Отсъствието й веднага разпали слухове за напрежение между нея и останалите актриси, най-вече със Сара Джесика Паркър, която до последно отрича да е имало истинска вражда. Смята се, че конфликтът помежду им тръгва още след края на "Сексът и градът" през 2004 г., когато Катрал иска по-високо заплащане, след като научава, че Паркър вече е изпълнителен продуцент и получава значително по-висок хонорар от нея. Слуховете за финансовите неравенства допринасят за напрежението, но Паркър защитава колежката си, заявявайки: "Подкрепям избора й."

Истинската вражда обаче се заражда през 2018-а след смъртта на брата на Катрал, която отговаря публично на Сара и нейните съболезнования с думите: "Не са ми необходими твоите думи в този момент..."

Оттогава насам никоя от двете не говори публично за този случай. Единствено през 2022-а Джесика Паркър се опитва да сложи край на слуховете, като коментира, че "всичко е еднопосочно".

Актрисата намира ново поле за изява, но този път на британската театрална сцена, където се появява в редица пиеси, включително във възраждането на "Частен живот" на Ноел Кауърд в Уест Енд редом до Матю Макфадиън, звездата от "Наследници", пише dir.bg. "Едно от най-привлекателните неща да работя във Великобритания е, че там видяха актрисаТА. В Америка виждаха героиняТА. Там бях "застаряваща", докато в Англия просто бях жена", казва Катрал.

Днес, навлизайки в нов етап от живота си, тя приема възрастта с усмивка: "Вече съм в категорията на мъдрите възрастни жени. Което ме разсмива, защото истината е, че никой нищо не знае."