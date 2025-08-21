В центъра на София откриха гроб на млада жена с бронзови гривни (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Археолозите разкриха 13 антични погребения под северното крило на Художествената академия

Гроб от времето на антична Сердика на млада жена, погребана с бронзови накити и малки стъклени съдове за благовония, разкриха археолозите от Регионалния исторически музей - София, които проучват терена под северното крило на Националната художествена академия. Накитите са две гривни - по една на всяка ръка на жената.

Разкопките стартираха на 11 август и до момента археолозите са разкрили 13 антични гроба, които са част от източния некропол на Сердика. Проучванията, начело с Елена Николова и д-р Александър Станев от РИМ - София, обхващат цялата площ, предвидена за ремонт и обновяване на северното крило на НХА.

До момента са разкрити предимно обикновени гробни ями с различна дълбочина на вкопаване. Откритите кости показват, че

починалите са били положени по гръб

с ориентация изток - запад. При три от гробовете има поставено покритие от римски керемиди.

Засега работната хипотеза за датировката на разкритите антични гробове е около IV в. Част от разкритите гробни ями под северното крило на НХА СНИМКА: Георги Палейков

Във всички разкрити гробове има трупополагане. За съжаление, по-дълбоките са повлияни от структурата на пръстта и в повечето случаи костите са лошо запазени - намираме ги като отпечатък. В по-плитките останките са в по-добро състояние и успяваме да ги намерим цялостно запазени. Надяваме се, че при проучванията в другите помещения, където

също засичаме гробни ями,

ще открием инвентар, който ще ни помогне за по-точна датировка, обясни арх. Елена Николова.

Наличието на гробен инвентар е било изненада, тъй като очакванията на археолозите били да разкрият “семпли гробове”, защото по това време населението вече е приело християнската религия.

Сградата на НХА е разположена върху част от източния античен некропол на Сердика, затова очакванията на археолозите са били за разкрития. Некрополът се разпростира от църквата “Света София” и в източна посока се движи към парка “Заимов”.

Разкопките са във връзка със започналия наскоро етап 2 от реконструкцията на НХА, след като през 2020 г. беше построен новият учебен корпус на ъгъла на булевард “В. Левски” и ул. “Оборище”.