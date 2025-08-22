ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Динко Динев празнува юбилей в родния Свети Влас

Строителният предприемач Динко Динев

60-годишен юбилей празнува днес един от най-големите строителни предприемачи Динко Динев. Без него Българското Черноморие нямаше да има Ривиера, казват близки и приятели за основателя на “Диневи груп”. Заедно с брат му Йордан те наложиха нови стандарти за качество в българския туризъм, а родолюбието издигнаха на пиедестал с множество благотворителни каузи.

От сутринта Динко Динев ще приема поздрави от България и чужбина, а вечерта ще празнува с приятели в родния Свети Влас. Ще се чува и вижда отдалеч, казват запознати с приготовленията около внушителната празнична заря.

Честито!

