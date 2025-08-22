Б.Т.Р. и Веселин Маринов пеят благотворително на Гребната база в Пловдив

Б.Т.Р., Веселин Маринов, Михаела Филева, Дичо, Рафи ще пеят благотворително на фестивала с кауза “Нощ на ангелите”. Миналата година събитието успя да събере близо 500 хиляди лева, като средствата са в помощ на хора, нуждаещи се от лечение.

В рамките на фестивала ще има спортна програма, открити тренировки и уроци по народни танци, благотворителен базар, детски работилници и занималня на открито, куклен театър, аниматори и др. На сцената ще се качат още актьорите Димитър Рачков, Стефания Колева и Деян Ангелов и др. Фестивалът започва на 12 септември на Гребната база в Пловдив и ще продължи три дни.