Двама ексминистри по стълбата на властта, близо до умни дами

Евтим Милошев и Владо Пенев заедно в Тоскана, преди дни продуцентът и Марта Вачкова се разминали с Мадона в Сиена

Къде е пресечната точка на културата и туризма? Това обсъждат тези дни двама бивши министри точно с тези ресори - великолепният актьор Владимир Пенев и успешният продуцент Евтим Милошев. И то не къде да е, а в Тоскана, където са заедно на “малка лятна ваканция, свързана с културно-историческото наследство”, по думите на Милошев.

Точно затова организацията на почивката им е предвиждала на 16 август да са в сърцето на Тоскана - в Сиена, за да гледат на живо Палио дел'Асунта. Това е прочутото ежегодно състезание с коне, на което се стичат туристи от цял свят. И докато се провират между стотици хора, не щеш ли, край Милошев и Марта Вачкова, която е с тях, на ръка разстояние минава Мадона. В този ден световната звезда беше в Сиена, където отпразнува 67-годишния си рожден ден.

Впрочем почивката на двамата бивши министри, които са дългогодишни приятели, няма нищо общо с държавните дела, а е по-скоро плод на появили се свободни 10-ина дни в програмата и на двамата. Милошев и жена му - Христина Апостолова, се уговарят със свои приятели, които отдавна живеят в чужбина, да се срещнат в Тоскана, където преди 10 години са почивали заедно с децата. Да, но двете им момчета - Димитър Рачков-младши и Петър, вече са големи и прекарват лятото с приятели, затова Милошеви канят Владо Пенев и Марта Вачкова да заминат с тях. Отсядат в забележителна къща, построена още през XVI в., с басейн, пълен с естествена минерална вода.

“Смеем се много, храната е вкусна, гледките са превъзходни, но се чувстваме малко особено без децата”, призна Милошев.