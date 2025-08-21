Роби Уилямс готов да подгрява "Оейзис" въпреки 20-годишната вражда с групата

Битанската поп звезда Роби Уилямс е готов да подгрява концерт на „Оейзис" въпреки дългогодишната вражда между него и групата, предаде Пи Ей мидия.

Смята се, че неразбирателството е започнало преди повече от 20 години, когато братята Лиам и Ноел Галахър от „Оейзис" и Уилямс си разменят обиди. През 2000 г. на церемонията по връчване на музикалните награди „Брит" Уилямс предизвиква Лиам на двубой.

Тяхното съперничество изглежда е отшумяло, като Уилямс казва, че вече не са „врагове",.

"Бих подгрявал за „Оейзис". В този момент те са навсякъде, те са духа на времето", каза изпълнителят пред „Ай Ти Ви Нюз", цитиран от БТА. „Не мога да се състезавам с това. Така че бих подгрявал за „Оейзис". Не сме точно приятели, но не мисля, че сме врагове".

Неговите изказвания са в контекста на това, че „Оейзис" се подготвят да тръгнат към северноамериканската част от тяхното световно турне „Оейзис лайв '25". От своя страна Уилямс се отправи на своето „Бритпоп" турне през май. През следващия месец то ще премине и през София.

Предстоящият му едноименен албум ще бъде издаден на 10 октомври.

Певецът каза също пред „Ай Ти Ви Нюз", че не би дал на децата си телефони, като ги сравни с „наркотици".

„Те нямат телефони. Няма и да имат за колкото е възможно по-дълго. И знаеш, че ще ти кажат, че всички други в училище имат телефони, защо не могат и те? Гадно", поясни той. „Просто е. Аз съм на 51 години, дори и аз не мога да се справя с разяждащата природа на интернета и тези неща. Нараняват ме. Развалят ми деня. Как мога да дам този наркотик на 12-годишно? На 7-годишно? Това би било малтретиране."