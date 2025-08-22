Нидерландският диджей Мартин Гарикс ще озвучи столичния колодрум тази вечер

Нидерландският диджей Мартин Гарикс гостува днес на арена „София" (Столичен колодрум), съобщават организаторите от Fest Team.

Артистът гостува у нас след години на челни позиции в DJ Mag Top 100 – пет пъти той е номер 1 в света, има участия на почти всеки познат голям фестивал, от Tomorrowland до Coachella, и хедлайн шоута, които събират десетки хиляди души.

„Българската публика ще види същата грандиозна продукция, която напълни 50-хиляден стадион в Индия за солд аут шоу на артиста там", разказват от Fest Team.

Дискографията на Мартин Гарикс включва тракове от Animals (2013) до хитове като Scared to Be Lonely (с Дуа Липа), Ocean (с Калид) и We Are The People (с Боно и Дейвид Евънс-The Edge от U2). „Продукцията ще демонстрира сценография и визуални ефекти, които го нареждат сред най-впечатляващите изпълнители на живо. В допълнение на всичките си DJ постижения, Гарикс стои и зад лейбъла Stmpd Rcrds, работи с артисти като Лейди Гага, Сам Смит и Tame Impala, а страничните му проекти, като Area21, показват желанието му постоянно да експериментира и надгражда. Наскоро той представи и нови тракове като Angels For Each Other, Told You So и Gravity, които още веднъж го брандираха ясно като тотален хитмейкър", коментират от Fest Team.