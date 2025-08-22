ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Консумацията на трилион киловатчаса електроен...

Арестуваха рапъра Лил Нас Екс по бельо (Видео)

Известният провокативен рапър Лил Нас Екс Снимка: Twitter/@PopBase

Арестуваха рапъра Лил Нас Екс, защото нападнал полицаи.

Полицията е извикана по сигнал за мъж, разхождащ се само по бельо и каубойски ботуши. Според свидетели, музикантът танцувал и приканвал минаващите "да се присъединят към партито". Оказва се известният провокативен рапър Лил Нас Екс.

Когато дошли служителите на реда обаче, се опитал да ги нападне и бил задържан. Откаран е в болница заради съмнения за свръхдоза, пише NOVA.

Все още няма коментар от 26-годишния хип-хопър.

