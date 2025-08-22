Арестуваха рапъра Лил Нас Екс по бельо (Видео)

Арестуваха рапъра Лил Нас Екс, защото нападнал полицаи.
Полицията е извикана по сигнал за мъж, разхождащ се само по бельо и каубойски ботуши. Според свидетели, музикантът танцувал и приканвал минаващите "да се присъединят към партито". Оказва се известният провокативен рапър Лил Нас Екс.
Когато дошли служителите на реда обаче, се опитал да ги нападне и бил задържан. Откаран е в болница заради съмнения за свръхдоза, пише NOVA.
Все още няма коментар от 26-годишния хип-хопър.
🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025
TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo