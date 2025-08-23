Лъв XIV върна папската ваканция - плува и играе тенис на 25 км от Рим

Американецът възроди традиция, прекъсната от Франциск преди 12 години

Ако отидете в Кастел Гандолфо – община, разположена 25 км южно от Рим, още с влизането си ще забележите веселата атмосфера и еуфория, които се усещат навсякъде.

Така е, защото всички тук – от търговците до ресторантьорите и жителите, са доволни, че пак имат един много виден “курортист”, а именно папа Лъв XIV. След 12 години, през които покойният папа Франциск предпочиташе да остане целогодишно във Ватикана, малкото борго (средновековно село – б.а.) се събуди за нов живот. На практика нещата се върнаха постарому, или както е било в продължение на десетилетия, когато понтифиците са прекарвали летните си ваканции в зелената прохлада на резиденцията над езерото Албано.

Голяма тълпа от хора се събра на площада в Кастел Гандолфо, за да посрещне папата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Папа Лъв XIV е известен със своята енергия и спортен дух, с любовта си към тениса, споделяна и от личния му секретар - перуанеца дон Едгар Римайкуна Инга. Американският понтифик не само върна традицията на лятната ваканция, а възобнови и един от ритуалите на обитателите във Ватикана – бягството от римските жеги.

Вместо обаче да отседне сред стените на Апостолическия дворец на Кастел Гандолфо, превърнат в музей от предшественика му, Лъв XIV се настани във Вила Барберини в папското имение. Там по-рано отсядаха държавните секретари. Намиращата се до пътя сграда с изглед към езерото отдолу съвсем не е пищна, а напротив - изглежда дори скромна на фона на много други палати, собственост на Светия престол.

Журналистите, очакващи пристигането на папата през втората му лятна ваканция през август, забелязаха как от папския автомобил

беше свален и калъф с тенис ракета

Американският папа използва времето си в лятната резиденция не само за размисъл, четене, съзерцание и молитви, а и за възстановяване на физическите си сили след двата месеца интензивна работа, откакто бе избран на 8 май т.г. Тенис с “шефа” си на кортовете в имението играе и дон Едгар. За “разпускане” папата има на разположение и басейн, изграден навремето от папа Йоан Павел II.

Изключителни възможности за разходки предлагат прелестните градини на папското имение, които изобилстват от руини, фонтани и зеленина. В имението има и селска ферма, в която се произвежда всичко – от месо и мляко до зехтин и зеленчуци. Те след това се сервират на масите във Ватикана.

Папа Лъв XIV изкара две ваканции през това лято в Кастел Гандолфо. Първата беше от 6 до 20 юли, а втората - от 13 до 19 август. Още с пристигането си той беше посрещнат от кмета на градчето Алберто де Анджелис, според когото “Ватиканът е част от ДНК-то на общината и е нещо като втори Ватикан”. При пристигането си папата беше приветстван и от епископа на Албано монсеньор Винченцо Вива, както и от тълпа местни жители и туристи.

Летните си ваканции папата изкара и в отслужването на няколко литургии в местната църква “Сан Томазо”. Енорийският ѝ свещеник – полякът дон Тадеуш Розмус, е известен и като Дон Байкер, защото кара мотоциклет “Кавазаки”. Преди няколко седмици

клуб на полските мотористи приветства Светия отец,

подарявайки му бяло кожено яке.

По време на двата престоя в Кастел Гандолфо на папата всички частни и общи аудиенции във Ватикана бяха временно преустановени.

Какво представлява имението в Кастел Гандолфо?

Папските вили, простиращи се на площ от 55 хектара между Кастел Гандолфо и Албано, са не само лятна резиденция, но и културно-историческо съкровище. Лятното имение е по-голямо по площ от Ватикана. Комплексът възниква върху останките на римската вила на император Домициан, а името идва от фамилията Гандолфи, която построява замък на това място, преминал в ръцете на Светия престол през 1604 г. След кратък период, през който са изоставени, през 1929 г. вилите отново стават официална резиденция. Тук Павел VI строи училища и църкви, Бенедикт XVI пише детска книга за рибките в градинските езера, а Йоан Павел II бе

тайно сниман от папараци по бански в басейна

– снимки, които по-късно предизвикаха полемика в консервативна Полша.

За да не живее сам, се мести в Апостолическия дворец

Според в. “Република” папа Лъв XIV е решил да възстанови живеенето в общност вътре в Апостолическия дворец. Очаква се дo месец да приключат ремонтните дейности в апартамента на третия етаж на сградата, който досега не е използван. Последният, който го е обитавал, е Бенедикт XVI.

Заедно с папата ще се нанесат неговият секретар, дон Едгар Римайкуна, и трима духовници от папската сакристия, на които е възложено да подготвят литургиите. След връщането си на 19 август от лятната ваканция в Кастел Гандолфо папата пак ще живее временно в апартамента си на втория етаж на Палацо дел Сант Уфицио, на две крачки от базиликата “Свети Петър”.

Решението произлиза от принцип, скъп на Лъв XIV. Дни след избирането си той заяви: “Ще трябва да се откажа от много неща, животът ми се промени, но никога няма да се откажа да бъда августинец”.

Животът в общност, типичен за августинците, остава приоритет дори след издигането му на папския престол. Ремонтите в апартамента са продължили повече от очакваното. Освен необходимите дейности по водопроводната система заради влага, натрупана през годините, е взето решение и за преструктуриране на пространствата. Става дума за 10 помещения, включително кабинета, от който папата се появява за молитвата “Ангел Господен”, спалнята, приемна зала и частен параклис.

Целта е да се създаде малка общност от трима или четирима августинци, които да споделят ежедневния живот с папата. Възможно е това да са тримата духовници от папската сакристия: италианец, филипинец и нигериец. Лъв XIV вече обичайно обядва с тях.

