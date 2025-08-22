Фотозагадка: Кой е този ученик?
Жокер: Започва да се занимава с актьорство още в училище, но българската телевизия го открива като мафиот в криминална поредица.
Снимка: Архив на "24 часа"
Отговорът на фотозагадката очаквайте утре!
