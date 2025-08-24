Диамантите на знаменитостите: природни или синтетични?

Годежният пръстен на Джорджина Родригес предизвика глобален интерес и повдигна много въпроси за индустрията

Понякога една снимка в социалните мрежи е достатъчна, за да накара света да спре да скролва и да затаи дъх. Точно това се случи, когато Джорджина Родригес - дългогодишната половинка на футболиста Кристиано Роналдо, показа пред обектива ръката си и с това се превърна в тема номер 1. На безименния ѝ пръст блести годежен пръстен, какъвто рядко се вижда не само на червения килим, но и в живота. “Да. В този и във всички мои животи”, написа тя под кадъра, а милионите ѝ последователи станаха свидетели на жест, който се превърна в глобален символ на лукса в любовта.

Пръстенът определено не е обикновено бижу, а архитектурно постижение в света на високата ювелирна мода и със сигурност ще остане в историята като един от най-популярните накити, подарявани някога. Основният диамант е овален и според експерти в бранша

е приблизително между 30 и 35 карата

Обграден е от два по-малки странични овални скъпоценни камъка, което издига общата композиция до около 35–37 карата. Бижутери предполагат, че обковът е изработен от платина. Металът се избира заради издръжливостта си и способността да “държи” толкова тежък диамант.

От снимката се вижда, че дизайнът включва подсилени двойни “лапи” и масивна халка, чрез които се гарантират стабилността и балансът върху пръста. Комбинацията придава едновременно класическа елегантност и техническа сигурност, необходими при такъв внушителен размер. Почти сигурно е, че пръстенът ще бъде носен от Джорджина само по време на специални поводи, защото размерите му го правят твърде солиден и неудобен за всекидневна употреба.

Тук идва най-интригуващият въпрос - каква е стойността му? Отговорът варира според различните експерти. Някои оценяват бижуто на 3 до 5 милиона долара. Според други цената може да се покачи и до 15 милиона в зависимост от качеството на диаманта – неговия цвят, чистота и шлифовка.

Няма потвърждение дали той е синтетичен, или натурален, нито официална информация за марката, макар че испански медии приписват изработката на билбаоската висша бижутерия Damaso Martinez. Все пак повечето специалисти в световен мащаб изразиха позиция, че диамантът е природен феномен с безпрецедентно качество.

Освен годежния пръстен, който прикова вниманието на широката аудитория, Джорджина може да се похвали с цяла съкровищница. Останалата част от колекцията ѝ е оценявана на над 4 милиона долара, като сред нея са диамантен комплект от огърлица, обеци и пръстен за над 2,7 милиона, гривна за още 1 милион, както и сапфирен пръстен със стойност около 750 хиляди. На червения килим тя често се появява с колие на Chopard. На световното първенство в Катар пък бе заложила на часовеник Rolex GMT-Master II в бяло злато, инкрустиран с диаманти за 400 хиляди долара, комбиниран с масивни халки и гривни. Бижутата ѝ винаги са внимателно подбрани, а съхранението им е поверено на специален бижутерен шкаф Louis Vuitton за над 100 хиляди долара.

При диаманти от такъв калибър въпросът за сигурността е не по-малко важен от този за красотата. Най-богатите хора в света обикновено съхраняват скъпоценностите си в специални бижутерски сейфове като този на Джорджина, снабдени с биометрични заключвания и система за климатичен контрол. Тя предотвратява всякакво увреждане на метала или камъка. Често бижутата дори не стоят у собствениците си, а в трезори на банки или застрахователни компании. В много случаи колекциите

се транспортират под охрана

или се съхраняват в луксозни специализирани кутии на марки като вече споменатите Louis Vuitton или Buben & Zorweg. Джорджина съхранява колекцията си от диаманти в специален бижутерен шкаф Louis Vuitton за над 100 хиляди долара.

Невъзможно е да не сравним новото попълнение в колекцията на жената до Роналдо с друг пръстен, който до неотдавна бе смятан за върха на разкоша сред елита – годежното бижу на Лорън Санчес, съпругата на мултимилиардера Джеф Безос. Нейният розов диамант с форма на възглавничка, монтиран в платина, е приблизително 25–30 карата и струва също поне няколко милиона долара. Редкият му розов цвят, по предположения на експерти в цвят fancy vivid pink, увеличава цената многократно. Именно този пръстен бе дълго време най-обсъждан в медиите, докато бижуто на Родригес не се появи и не измести фокуса.

Все по-често синтетичните диаманти намират място в годежните пръстени. Те позволяват покупка на по-висок карат за същата сума, което трудно може да не изкуши. Въпреки че за мнозина лабораторното творение звучи като новост, технологията не е от вчера. Производството започва още през 50-те години на миналия век чрез техники като HPHT (високо налягане и висока температура) и CVD (химическо отлагане на пари). Дълго време тези скъпоценни камъни се използват основно в индустрията, но през последното десетилетие, благодарение на технологичния прогрес и етичните аргументи, интересът към тях расте бързо.

Един от първите въпроси, които вълнуват купувачите, е цената. Синтетичните варианти обикновено са с 30–40% по-евтини от естествените със същите качества. Разликата обаче не е във външния вид или химичния състав, а в инвестиционната стойност.

“Естествените диаманти струват повече поради тяхната ограничена наличност, сложния процес на извличане и ценността, която произтича от природния им произход. Когато се сравнят с лабораторно създадени със същите характеристики, човек без професионална подготовка не би могъл да ги различи”, обяснява гемологът и оценител Нури Димитрова. Тя подчертава, че

основният минус е по-ниската им стойност при препродажба

“За хората, които ценят традицията, дългосрочната инвестиция и емоционалното значение, естествените диаманти вероятно са по-подходящият избор”, допълва тя.

Световният пазар преживява сериозна промяна, защото лабораторно създадените варианти вече заемат впечатляващ дял. Според последни оценки през 2023 г. те са представлявали около 15–20% по обем, а през 2024–2025 г. делът им достига над една трета от световния оборот, или приблизително 40 млрд. долара.

В САЩ например вече всеки четвърти годежен пръстен съдържа синтетичен диамант. Азиатските гиганти Китай и Индия диктуват производството, докато в Америка и Европа водещи компании развиват високотехнологични решения.

Над 80% от индустриалните диаманти са лабораторно създадени. Те намират приложение не само в рязане и шлифоване, но и в модерни технологии като 5G, квантови изчисления и космическа техника. “Често при тях се постига по-високо качество, тъй като производственият процес е под пълен контрол, докато при естествените резултатът зависи изцяло от непредвидимите условия на природата”, разказва Нури Димитрова. “Синтетичните позволяват по-голяма свобода в постигането на разнообразни цветове и форми, което е предимство за хората, търсещи по-екстравагантен стил”, казва още тя.

Разбира се, при всяка покупка на скъпоценни камъни остава важен въпросът за сертификата. Най-надеждни са издадените от организации като GIA и HRD, а проверката на уникалния номер в техните официални сайтове е задължителна стъпка.

Актуално в момента е българският потребител да залага на модел с множество малки камъчета, създаващи илюзия за един голям. Това обаче не е най-разумната инвестиция. “Съветвам купувачите да заложат на 1 диамант, макар и с по-малък карат, но с добри характеристики. Така бижуто ще запази стойността си във времето”, съветва Нури Димитрова.

Брилянтите винаги са били символ на любов и вечност, но днес носят ново послание. Те не са непременно свързани с разточителство. “Диамантите са най-добрите приятели на едно момиче”, гласи една емблематична фраза на Мерилин Монро и думите ѝ звучат още по-силно в съвременния контекст. Светът днес смята, че тези “приятели” вече могат да бъдат не само красиви, но и носещи със себе си социална отговорност. А и нека не забравяме, че диамантът е просто една илюзия. Красотата му е в очите на гледащия. И в повечето случаи тя няма нищо общо с карати и произход.