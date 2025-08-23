Година след мистериозна снимка в Гърция Бесте Сабри се омъжва за бизнесмена Айкут

И двамата са от Шумен, годеникът сега живее в Америка и се занимава с луксозни коли

Искрено си пожелавам само любов - казва за рождения си ден през септември тв водещата Бесте Сабри. И ето, желанието ѝ се сбъдва. Почти година по-късно вече носи красив годежен пръстен на ръката си. А любимият ѝ Айкут Рамадан избира да направи предложението за брак по време на романтична екскурзия из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

“Вечността започва сега. Благодарна съм за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно”, така Бесте Сабри сама обяви щастливата новина във фейсбук профила си. Издаде и няколко красиви кадъра от романтичното им пътуване. Бесте Сабри и Айкут Рамадан пуснаха тези снимки от романтичното си пътуване, на което е станало предложението за брак. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Август е щастливият месец за Бесте. Докато е в дългоочаквана и заслужена почивка и е далеч от зрителите на сутрешния блок “Тази събота и неделя”, тя продължава пътешествието със своя любим - сега са в Америка.

Официално тв водещата загатна, че има връзка миналата година, когато публикува снимка от пътуване до Гърция, но тогава не разкри кой е любимият ѝ. Няколко месеца по-късно официално потвърди, че са заедно с Айкут.

Името му не е непознато за зрителите. Той стана известен като зетя на Христо Стоичков. Айкут беше женен за голямата дъщеря на футболната легенда - Михаела, която всички наричат Мика. Плод на тяхната любов е дъщеря им Миа.

Двамата обаче се разделиха преди няколко години (повече четете в карето). Но и до днес запазват много добри приятелски отношения. Айкут редовно гледа дъщеричката си, която вече е приела и новата жена до баща си.

И Айкут, и Бесте са родом от Шумен. Годежният пръстен на Бесте Сабри Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Българинът от турски произход има собствен бизнес, но не в родния си град, а в Америка. Семейството му заминава, когато той е бил малък. Собственик е на фирма, която предлага трансфер с луксозни коли и шофьори, които може да бъдат за всякакви поводи - вземане от или оставяне на летището, VIP събития, сватби, момински и ергенски партита и други.

Преди това Бесте имаше тригодишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов.

Може би най-успешната година в професионален план за журналистката е 2023 г. Именно тогава тя започна да води сутрешния блок на Би Ти Ви през уикенда “Тази събота и неделя” заедно с Митьо Маринов. Преди това е репортер.

Работата ѝ я сблъсква с много трагедии. Началото в професията не е лесно, но само за няколко години Бесте печели няколко награди за журналистика.

Тя бе част от специалния екип на телевизията, който замина за Турция часове след опустошителното земетресение в началото на февруари през 2023 г. С репортажите си оттам показа, че трагедията може да бъде отразявана професионално, с достойнство и емпатия.

Точно заради това е и отличена от вестник “24 часа” с престижната награда “Достоен българин”. Същата година тя стана и Жена на годината в категория “Медии” на списание “Грация”.

Заради работата си е отличена от колегите в нюзрума на bTV като Репортер на годината през 2021 г. за професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID пандемията във всичките ѝ социални аспекти - медицински, образователен и човешки. Христо и Мариана Стоичкови (в средата), вляво са Христина и съпругът ѝ Лука Белич, а вдясно - Михаела и Айкут. Снимка: Архив

Христо Стоичков запознал

Мика с бащата на детето ѝ

Досега не съм преживявала такава любовна история. Айки е моят човек още от мига, в който го видях. Наистина мисля, че съм намерила мъжа на живота си. Това е най-лежерната, спокойна и хармонична връзка, която някога съм имала. Това разказва Мика Стоичкова преди време в интервю.

Любовта им с Айкут Рамадан обаче не продължи дълго. Двамата се ожениха в много тесен кръг на 22 юли в САЩ през 2016 г. Тържеството бе в Маями, Флорида, където Мика и Айкут живяха през по-голямата част от времето.

Причината за семплата американска венчавка е, защото имаха второ сватбено тържество в България на езерото в Правец. Сватбата на Михаела и Айкут се случи малко след като двамата отпразнуваха рождените си дни. Тогава тя стана на 28 г, а той - на 32 г.

Двамата се запознаха малко след като Стоичкова приключи връзката си с актьора Иво Аръков. Но срещата им не е в България, а в Маями. Според някои източници в ролята на сватовника влиза не друг, а Христо Стоичков. Но други близки на семейството разказаха преди време, че Мика и Айкут са се запознали в заведение.

“По-скоро и двамата много желаем да имаме дете”, разказа тогава Мика Стоичкова. Плодът на любовта им е Миа. Първородната внучка на Христо Стоичков се роди през септември 2016 г. Кадър от сватбата им в Маями - Мика е с лятна семпла рокля и с ниски сандали, а Айкут - с бермуди, но с риза и папийонка. СНИМКИ: АРХИВ

“Благодаря, че избра точно мен за твоя майка, Айки - за баща, и всички нас за твое семейство! Перфектна си! Обичаме те, Миа!”, написа тогава по-голямата дъщеря на носителя на “Златната топка” за 1994 г. във фейсбук и инстаграм.

Малката Миа се роди в Маями. Три години по-късно обаче Мика и Айкут се разделиха. Оттогава дъщерята на Стоичков пазеше в тайна личния си живот и избягваше да публикува твърде лични снимки. Мика и Айкут бяха двойка само три години.

През 2022 година обаче показа, че има нов мъж до себе си. Това е Мартин Трайков - архитект. Омъжиха се миналата година, като и за двамата този брак е втори. А семейството им е голямо, защото и Мартин има дете от предишния си брак - Крис, което е на почти същата възраст като малката Миа.