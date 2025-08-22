21-годишната Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви осиновиха дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви са си осиновили дъщеря - първото дете за женената двойка. Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на тяхна публикация в инстаграм.

„Много се вълнуваме да предприемем тази родителска стъпка“, сподели двойката в публикация в социалните мрежи, без да разкрива други детайли.

Браун, която е на 21 години, и 23-годишният Бон Джоуви, се ожениха на частна церемония през май 2024 г.

Браун се прочува с ролята си в научно-фантастичния сериал „Странни неща“. Петият и последен сезон ще излезе през ноември и декември тази година. Британската актриса участва също във филма на Нетфликс „Енола Холмс“ и филма „Годзила: Кралят на чудовищата“. Неин роман е издаден през 2023 г., пише БТА.

Джейк Бон Джоуви е синът на Джон Бон Джоуви, основател и фронтмен на рок групата „Бон Джоуви“. Той прави своя актьорски дебют във филма Rockbottom, който излезе миналата година.

Браун напомни колко е важно семейството по време на премиерата на филма Damsel на Нетфликс през 2025 г. в присъствието на Бон Джоуви и родителите му.

„Толкова се радвам, че те са тук тази вечер, това е от огромно значение за мен“, каза Браун пред Асошиейтед прес във вечерта на събитието. „Семейството е всичко. Това, че моето второ семейство е тук, значи всичко за мен“.

Двойката живее в щата Джорджия. Докато рекламираше филма на Нетфликс The Electric State, в който тя играе, Браун каза пред Асошиейтед прес, че ѝ харесва да живее на ферма, почти без социални мрежи.