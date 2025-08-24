Това е Ивана: първата българка щатна балерина в Болшой театър

19-годишната внучка на Ованес Мелик-Пашаев е на сцената от 3-годишна

Балетът отдавна е интернационално изкуство – по света май няма нито една чисто национална трупа. Навсякъде танцуват чужденци и не са никак малко оперно-балетните театри в Европа и САЩ, в които има и българи.

Но никога български балетен артист не е ставал част от най-престижните балетни трупи в Русия, каквито са тези на петербургския Мариински театър и на Болшой театър в Москва. Да, там са танцували и българи, но за първи път в историята българка става щатна балерина на Болшой. Това е Ивана Харизанова.

През ноември тя ще навърши 20 години. Родена е в София и от 3-годишна се занимава с балет. Първоначално учи в руското балетно училище “Галина Уланова” при Руския лицей в София. Неин пръв балетен педагог е Шара Карсакпаева.

От 8-годишна участва в международни фестивали и балетни конкурси. Като носител на Гран при на Първия международен конкурс за танцово изкуство Grand Dance Academy през 2016 година е приета в МГАХ - Московската държавна академия по хореография. Ивана Харизанова е на сцената от 3-годишна.

Всъщност българската публика е имала няколко пъти възможността да я гледа на родна сцена, и то не само по конкурси и фестивали, а в постановки на Софийската опера и балет. През 2018 г. при гостуването на Светлана Захарова и Денис Родкин в “Баядерка” 13-годишната тогава Ивана играеше Водоноска.

На следващата година в София гостуваха Иван Василиев и Екатерина Крисанова в “Дон Кихот” на Минкус и тогава Ивана танцува партията на амурчето.

“Първия път - със Светлана Захарова и Денис Родкин, доста се притеснявах. Все пак това са звезди не само на руския, но и на световния балет, целият свят ги познава. Имах странно усещане, защото до този момент ги бях гледала само по телевизията или в интернет, а след това не само ги видях на живо, но дори танцувах с тях на една и съща сцена. Невероятно изживяване беше. По-късно се случи така,

че ние бяхме първият завършил випуск на Светлана Захарова,

която същата година стана ректор на академията”, разказа пред “24 часа” Ивана. Малката Ивана през 2011 г., когато току-що е изтанцувала “Феята на куклите” в “Шоуто на Слави”.

Приготвила партията за две седмици. Малко ѝ било трудно, защото по това време паралелно учела в Москва, но репетирала усилено с преподавателите в Националното училище за танцово изкуство в София.

През 2021 г. танцува в “Спящата красавица” на Кремълския балет.

Обучението на Ивана в Московската академия продължава цели 9 години. Когато е 10-и клас, чупи крак и се налага да вземе дълъг отпуск за възстановяване след операция. Затова се дипломира една година по-късно в класа на Ирина Пяткина.

“Това беше огромно преживяване в живота ми, но щом се е случило, значи така е трябвало”, разсъждава младата балерина. Ивана Харизанова (вдясно) при дипломирането си от балетната академия с ректора Светлана Захарова. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Ако не е бил нейният педагог, Ивана е сигурна, че нямало да издържи държавните изпити по специалните предмети - класически танц, дует, актьорско майсторство и т.н. Дори вярва, че щяла да е друг човек.

В Болшой театър Ивана все още е нова и няма сценични изяви. Наскоро е подписала договора и ходи на работа всеки ден, участва в клас с останалите балетисти. И разбира се, гледа всички спектакли. Започва да усвоява лека-полека репертоара и се запознава с колегите си.

Макар че има вече немалък сценичен опит и е усвоила доста танцови сцени: валса от “Спящата красавица”, картината “Сън” в “Дон Кихот”, играла е също в трета картина на “Лебедово езеро”.

Огромното желание на Ивана е да се занимава с класически балет, макар че немалка част от постановките на Болшой са и по съвременни произведения.

“Те са напълно различни по техника, пластиката, амплоа. В класиката предавате емоциите не само с помощта на движенията и музиката, но и с пантомима. А в съвременния танц представяш персонажа с помощта на пластиката на тялото си,

работят напълно различни мускули

Участвала съм вече в съвременни танцови постановки: балетът на Ейфман “Мусагет”, балетът на Сергеев “Не навреме”, репетирах също “Галинин концерт”. Много ми е интересна тази посока, но душата ми все пак избра класическия балет”, признава младата балерина. 5 юни 2025 г. Участие в “Лебедово езеро”на сцената на Болшой театър в концерт послучай дипломирането.

Новината за приемането на Ивана Харизанова в Болшой театър първа съобщи във фейсбук щастливата майка на талантливата танцьорка - Лияна Мелик- Пашаева. Предприемачката е дъщеря на Ованес Мелик-Пашаев - български бизнесмен от руско-арменски произход, който от 1996 г. живее постоянно в България и създава през 2001 г. музикално-продуцентска компания “Жокер медия”, организирала у нас концерти на много световни звезди, включително на “Дийп Пърпъл”, Джордж Майкъл, Хосе Карерас, Андреа Бочели, Браян Адамс, “Форинър”, Ерос Рамацоти, Тото Кутуньо, Ал Бано, наред с големи имена от руската класическа и забавна музика.

Разбира се, изборът на внучката на Ованес да се посвети на балета не учудва никого в семейството, тъй като тя от малка е посветена на това изкуство: “Танцуването никак не е лесно. Но пък е толкова интересно и красиво!”