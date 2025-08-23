Албена Владимирова проектира “убежища” с душа, а не със скъпи вещи

За една от най-известните български архитектки, която води журито на конкурса "Къща на годината", истинският лукс е в атмосферата на дома

Aлбена Владимирова-Андреева е първият носител на голямата награда “Къща на годината” през 1997 г. Впечатлява с непопулярни по онова време все още у нас дизайнерски решения. И с “вкусен” портокалов цвят на стените, който изведнъж огрява дневна в нов апартамент в столичния квартал “Белите брези”, където светлината иначе липсва.

Днес една от най-известните български архитектки оглавява журито на този авторитетен конкурс, който чрез списание “Идеален дом” открива и насърчава мечтите за жилище, хотел, офис или нов живот на стара сграда.

Деликатна, усмихната, но най-ценното - умее да изслушва, държи да опознае тези, които искат заедно с нея да издигнат свое “убежище” от външния свят. Защото жилището трябва да носи сигурност и спокойствие. Самата Албена излъчва точно това - спокойствие. Къща на стотици години в едно италианско село на кьоше между две тесни улички, които не са разбити като софийските, но и за двете дестинации маратонките са задължителни.

Не си позволява да изброява десетките осъществени проекти и клиенти. Повечето от тях - у нас и в чужбина, са сред най-впечатляващите, публикувани в специализирани издания. А сред тези, които ѝ се доверяват, има и разпознаваеми публични лица. Но за нея по-ценно е да разбере какви са те като хора, какво предпочитат - класически или модерен дом.

Как искат да се чувстват в него и

какво правят, когато затворят

вратата - да останат с книгата

или лаптопа на дивана -

и затова там е централната за тях зона. Да творят в кабинета или в... кухнята. Да събират повече приятели край масата или да гледат сериали в спалнята...

Архитектът е повече от психолог - разкриваш пред него истинския си характер, после си готов да му довериш и дори да промениш вкусовете си. Така неусетно клиентите ѝ се превръщат ако не в добри познати, то в нейни фенове. След първия проект идва втори, после я намират познати или роднини, посетили апартамент, къща, магазин, кафене, хотел или вила, проектирани от Албена.

Щастлива е, когато срещне семейство, на което преди 20 години е помогнала да създаде своето “убежище”, и то признава, че не е променило нищо от дизайна. Дори

не е преместило фотьойла,

за който дълго спорили

с нея дали да е до прозореца

Албена предпочита меките цветове и държи на детайла. Самата тя притежава изискан стил на жена, която умее не просто да облече една дреха, но я прави забележима за околните. Годините, в които живее и работи във Виена, променят и стила ѝ в София, където се върна окончателно - дънки, сако, маратонки. Желанието да посрещаш гости около голяма маса я превръща в центъра на един дом.

Удобен екип за маратона из разбитите софийски улици между адреси на клиенти, магазини, галерии. Защото Албена притежава

търпението да търси с дни

и часове лампата, пердето

или свещника в стила,

който допада на клиента. Преди това обаче го е “принудила” да разгледа стотици интериори, за да усети посоката, в която двамата биха се срещнали.

Често забранява на клиентите си да хвърлят излишни пари за скъпи мебели и вещи. Категорична е, че за да е истински луксозен, домът трябва да има душа. Иначе е лъскав щоурум за показване пред гости и реклама, но истинският лукс е в атмосферата вътре. Високите тавани са винаги бонус - независимо дали къщата е на над 100 г., или е построена през 2025 г.

Изумява приятелите си с нещо, което така и не могат да разберат - Албена създава невероятни проекти за своето семейство, с които после без емоция се разделя. Удобни, елегантни места, с уникална архитектура и история или с невиждана морска гледка. В тях всеки детайл е запомнящ се, а удобството за обитателите - на първо място. Обяснява го с професията си: търси различното, предизвиква сама себе си и отказва да е роб на вещите. Защото знае, че следващото място, което ще проектира, ще е точно толкова удобно и красиво, за се чувства семейството ѝ уютно заедно.

Само за един проект със сигурност никога няма да предаде ключа на нов собственик. Това е старата вила на нейните родители в Балчик, където като студентка проектира малка къща. Преди време там надгради своите детски морски спомени в бял камък и стъкло. Така изглежда и душата ѝ - в бяло и с огромни прозорци, през които виждаш и един много добър човек. Не само талантлив архитект.



6 съвета:

1. НЕ ПРЕТРУПВАЙТЕ ПРОСТРАНСТВОТО

Това е водещият фактор. Изисканото, удобно жилище трябва да диша. Не пълнете помещенията с мебели и вещи, те трябва да изглеждат завършени без усилие. За да се възприемат добре елементите от обзавеждането, задължително е нужно да има достатъчно въздух в помещенията, празнина, която да оставя място за живот.

Разбира се, високите тавани са бонус.

2. СВЕТЛИНАТА - достатъчна през деня и многопластова вечер. Тя има способността да преобразява пространството. За изкуственото вечерно осветление е важно да е многопластово - общо, акцентно и декоративно.

Така с помощта на ралични видове лампи и комбинациите между тях се създава подходящата атмосфера за всеки момент от вечерите в живота на семейството. За арх. Владимирова една лампа може да се превърне в акцент на дома.

3. УДОБСТВОТО Е ЛУКС И ЛУКСЪТ Е УДОБСТВО

Удобството е и правилната планировка на дома. Функционалността подкрепя живота, а не го затруднява. Удобството на мебелите, които всеки ден ползваме, е също толкова важно, колкото тяхната визия.

Колкото и да изглежда на вид интересен и красив, ако диванът не осигурява комфорт на сядане, остава просто неудобна вещ.

4. МАТЕРИАЛИ, КОИТО ОСТАРЯВАТ КРАСИВО

Естествените материали дърво, камък, метал, кожа, вълна, лен ... остаряват красиво, като приемат белезите на живота. С времето те не губят стойност, а придобиват още по-благороден вид.

Така жилището не просто остава актуално, а се превръща в жива история за поколения. Неслучайно естествените материали днес отново са водещи в съвременните интериорни тенденции, защото носят истински лукс и дълговечност. Дом в един от затворените комплекси на София с любимия бял акцент на арх. Владимирова

5. ПРОСТОТА И ИЗИСКАНОСТ, А НЕ ВРЕМЕННА МОДА

Изисканото жилище не е показно. То е хармонично. Уютът в него веднага се усеща. То е и задължително удобно. Простотата е вечна мярка за стил, най-висшата форма на елегантност.

Изчистените линии и правилните пропорции са гаранция за непреходност. Всякакви нелогични и усложнени конфигурации извън логиката на чистата геометрия само натоварват пространството. Не бива да се робува на временни увлечения по форми, цветове, клишета. Както е известно, модата остарява. Вилата край Берковица

6. ИНДИВИДУАЛНОСТ ЧРЕЗ НАСЛЕДСТВЕНА МЕБЕЛ ИЛИ ЗОНА ЗА ХОБИ

Натюрелът на хората, които ще живеят в имота, е най-важният щрих, който прави дома неподвластен на времето.