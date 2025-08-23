Родословните дървета на бесарабските българи нищи конференция в Балчик

„Чувствам като привилегия да бъда на повечето от изданията на международния форум „Българско наследство", който се провежда всяка година в Балчик, модератор на конференцията „За етнологията на българите", каза на 11-ото му издание доц. д-р Елена Рацеева, преподавател в Кишеневския педагогически университет, Молдова.

„Най-ценното на форума и на конференцията е, че се създават невероятни условия за общуване. Те има две съставки, така да ги определя – професионалната, рационалната и емоционалната. Това е един празник на българщината. Участващите във форума споделят своите мисли, емоции, предложения, изследвания и най-ценното е, че те са интересни на другите и се получава непринудена и сърдечна дискусия", казва Рацеева.

„Конференцията „За етнологията на българите"винаги е политематична. Засегнати са теми по етнография – за българската символика от древни времена. Тази година акцент в докладите са изследванията на родословни дървета – на родове от различни села в Бесарабия. В тях са предложени и начини за по-задълбоченото изследване на родовата история, която бесарабските българи пазят ревнива и я предават с заръка за отговорност на следващото поколение – деца, внуци, родственици", разказва Рацеева.

Тя представи изследване на краевед от Кишинев. „Акцентът в него е, че чрез анализ на изповедните ведомости /църковни документи/ може да се открият разклоненията на родовете. Тази година изследването на българската общност в Молдова е представено много подробно.", добавя Рацеева. На конференицята бяха представени и нови книги на българския писател от Молдова Димитър Балтаджи, на поета Георги Бърдаров от село Кортен, Молдова.