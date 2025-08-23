Филм за Иво Димчев взе специалната награда на журито на фестивала в Сараево (Видео, снимки)

На завършилия снощи фестивал в Сараево филмът на Кристина Николова „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo) взе специалната награда на журито за документално кино, съобщава официалният сайт на форума. КАДЪР: Инстаграм/ivo_dimchev

Филмът, чиято световна премиера бе на 9 май в Мюнхен, разказва за ексцентричния артист Иво Димчев, който създава провокативни спектакли, смело използвайки темата за нестандартната сексуалност и идентичност, пише БТА. I’m so happy to announce that IN HELL WITH IVO got The Special Jury Award at Sarajevo Film Festival . Thank you Kristina... Публикувахте от Ivo Dimchev- Music в Петък, 22 август 2025 г.

Други два филма с българско участие също получиха отличия. Андрия Кузманович бе определен за най-добър актьор за участието си в „Юго Флорида“ (Yugo Florida) – дебютен игрален филм на сръбския режисьор Владимир Тагич. Сюжетът е за мъж, чийто на пръв поглед безсмислен живот се обръща с главата надолу, когато отчужденият му баща е диагностициран с нелечима болест. Филмът е копродукция на Сърбия, България, Франция, Хърватия и Черна гора. От българска страна продуцент е Катя Тричкова чрез „Контраст филмс“.

Специално отличие от журито получи „Гума в плетена торба за пазар“ (Eraserhead in a knitted shopping bag) на режисьора Лили Кос, продукция на Portokal (Ваня Райнова и Виктория Митрева), в копродукция с „КЛАС филм“ (Росица Вълканова), който по-рано тази година беше показан в Седмица на критиката в Кан.

„Специалното отличие се присъжда на забавния филм, чието действие се развива на фона на бурните 90-те години в България, където децата, оставени да растат сами, създават свой собствен свят. Разказът се развива по фин начин чрез остроумни, умни и правдоподобни човешки взаимоотношения, режисирани с младежка енергия и подкрепени от ярка кинематография“, мотивира решението си журито.

Сръбският режисьор Стефан Джорджевич спечели наградата „Сърцето на Сараево“ за най-добър игрален филм за Winds, Talk to Me, разглеждащ отношенията между майка и син.

Филмът е вдъхновен от личните преживявания на Джорджевич и в него участват членове на семейството му. Той разказва за Стефан, който се събира със семейството си, за да отпразнува рождения ден на своята баба за първи път след смъртта на майка си.

Журито коментира, че Джорджевич „подхожда смело и любознателно към своята много лична тема, като работи с колегите си, за да съчетае елементи от фикцията и документалистиката във филм с очарователна меланхолия и деликатна красота“.

Наградата за най-добър режисьор получи сръбската режисьорка Ивана Младенович за Sorella Di Clausura – история за жена от румънско село, която се влюбва в балкански музикант, след като го вижда по телевизията. „Умело режисиран филм, който тече като Достоевска река, натрупвайки неуспех след неуспех, за да стигне накрая до романтична комедия, но без романтиката“, мотивира решението си журито.

На филмовия фестивал в Сараево тази година участваха общо пет продукции с българско участие.