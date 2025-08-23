Фондация "Лили Иванова" иска да прави културен център от емблематична къща в Ямбол

Фондация „Лили Иванова" предлага да изгради Културен център в Брънековата къща в Ямбол. Предложението предстои да бъде разгледано на редовното заседание на местния Общински съвет идната седмица, на 28 август. Това става известно от публикуваните материали и дневния ред за сесията на сайта на местната администрация.

Заявлението от Фондация „Лили Иванова" е постъпило в Община Ямбол на 24 юни тази година. Искането е за учредяване за срок от 10 години на безвъзмездно право на ползване върху имота – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Анка Александрова" 1 в Ямбол, за създаване на Културен център. Предложението на фондацията е да изгради културния център със собствено финансиране.

Брънековата къща е построена е между 1908 г. и 1911 г. от родения в Трявна адвокат Петър Брънеков, който през 1902 г. се установява в Ямбол и става един от бележитите местни общественици. Според специалисти, къщата е повлияна както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил. Тя е една от емблематичните сгради в Ямбол и архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение.

Повече от две десетилетия обаче Брънековата къща беше изоставена от наследниците си, рушеше се и имаше опасност да се срути. През 2021 г. Общината я откупи от собствениците ѝ. През 2023 г. започна реставрация с дарения и общински средства. През октомври 2024 г. официално бе представена укрепената сграда с реновиран външен облик. Въпреки извършения авариен ремонт на покрива и фасадата, вътрешността на къщата не е ремонтирана, припомня БТА.

Фондация „Лили Иванова" е неправителствена организация в обществена полза. Нейните цели включват популяризиране на българската музика и култура, подпомагане на млади изпълнители и опазване на творчеството на Лили Иванова. Част от мисията на фондацията е създаването на културно-информационни центрове и артистични пространства.