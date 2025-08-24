Показват оригинални вещи на Васил Левски на най-малките във военноисторическия музей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Образователна програма „Васил Левски и неговата тайна организация“ ще се проведе днес, 24 август, в Националния военноисторически музей (НВИМ). Събитието е част от програмата „Семеен уикенд“ на музея, съобщават от екипа.

В образователната програма екипът ще разкаже на посетителите какви мерки предприема Апостола на свободата, за да запази в тайна Вътрешната революционна организация, какви шифри, псевдоними и тайни места са използвали той и доверените му хора, съобщава БТА.

„В музейния тур, потопени в автентичната атмосфера на епохата, участниците ще видят оригинални вещи на Васил Левски и ще разберат повече за тяхната история и пътят им до музейните експозиции“, казват от НВИМ.