Учени обявиха, че е възможно да бъде клониран Чебурашка

Чебурашка е легенда не само в съветската, но и в световната анимация.

Руски учени са проучили възможността и сериозно поставят въпроса, че през изменение на генотипа от мечетата коала може да се стигне до жив Чебурашка - легендарния герой от съветския анимационен филм за Крокодила Гена.

“Действително има смисъл да бъдат модифицирани гените на коала като фенотипно най-близко до Чебурашка живо същество", твърди ръководителят на геномната лаборатория на Московския физико-технически институт (съкратени МФТИ или Физтех) Павел Волчков.

Основните проблеми за превръщането на нормална коала в Чебурашка са ушите, които трябва да са по-ниско разположени, по-кръглата муцунка, по-големите очи, кафявата козина (а не сива), както и да бъде научена да яде портокали, а не бамбук.

Според учените генномодифицираният Чебурашка може да бъде гледан и като домашен любимец, но за това ще се наложи допълнително обучение. Независимо от бавните си движения коалите са агресивни, затова в Австралия е забранено те да бъдат използвани за домашни любимци. Но учените работят върху гените, които влияят на доместификацията.

 

