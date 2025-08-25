ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серена и Шарапова изведнъж приятелки и закачки, май за Григор (Обзор)

Серена Уилмяс и Мария Шарапова от кръвни врагове станаха най-добри приятелки. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американката сензационно въведе голямата си съперничка в залата на славата на тениса

“Един наш общ познат ми каза, че ако се бяхме срещнали при други обстоятелства, щяхме да сме приятелки”, каза Серена в Нюпорт. Мария веднага я попита кой е той, но американката каза, че ще каже после, а и тя самата прекрасно знае. “Това, което започна между нас като съперничество, се превърна в уважение, а след това и в приятелство.”

Така вероятно най-великата тенисистка на всички времена Серена Уилямс започна речта си, с която въведе рускинята Мария Шарапова в залата на славата на световния тенис в американския град Нюпорт, щата Род Айлънд, САЩ.

Ролята ѝ в церемонията беше голяма изненада, защото се смяташе, че двете не се понасят. Първо заради победата на Маша над Серена във финала на “Уимбълдън” през 2004 г., а след това след размяната на реплики за гаджетата си по онова време. Уилямс нарече въпросния приятел на Шарапова “човек с черно” сърце, а рускинята я контрира, че поне не е развела мъж с деца, защото за никого не беше тайна, че по-малката от американските сестри има връзка с треньора си Патрик Муратоглу. 

Серена Уилмяс и Мария Шарапова от кръвни врагове станаха най-добри приятелки. СНИМКА: РОЙТЕРС

