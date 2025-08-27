На разходка в Отава, Монреал и Квебек

Свободна страна, щастливи хора, красиви градове, разнообразна архитектура в английски и френски стил

За да се добие представа за живота на хората в Канада, трябва да се разходите по улиците на големите градове - столицата Отава, френскоезичните Квебек и Монреал, които се намират в провинция Квебек, и разбира се, мегаполисът Торонто - провинция Онтарио.

Първият град, който посещавам в тази част на страната, е Квебек. Градът е разположен около устието на река Сейнт Лорънс. Населението е около половин милион жители, с предградията може би стига милион.

За разлика от Монреал жителите с роден английски език са много малко – около 2%, докато тези с роден испански са 3%. Френският е роден език за 94,8% от жителите на града, едва около 15% знаят английски език на добро ниво.

Квебек е красиво градче

с калдъръмени улички

във френски стил,

украсени балкони с цветя и френска архитектура. Сред главните забележителности на града е замъкът "Фронтенак" – хотел, построен в края на XIX век в стил Късно средновековие. До него може да се стигне и с фуникуляр от старата част на града. Внушителна е и сградата на парламента на провинцията. В стария град трябва да посетите кралския площад с бюста на Луи XIV, каменната църква и да разгледате стенописите. Крепостта на Квебек е на хълм, от който се открива красива панорама към реката и града. Разбира се, може да се види и катедралата "Нотр Дам дьо Квебек", която наподовява тази в Париж.

Оставам с прекрасни впечатления от града и продължавам към

Монреал, най-големия град

на френскоезична Канада

Градът е разположен на голям остров на река Сейнт Лорънс и върху няколко много по-малки периферни острова, най-големият от които е Ил Бизар. Към 2021 г. има население от 1 762 949 души, а метрополният регион – 4 291 732 души, което го прави втория по-големина град в Канада. Основан през 1642 г. като Форт Вил Мари (Градът на Мария).

Монреал е кръстен на Монт Роял – тривърхата планина, около която е построен ранният град Вил Мари. Тя гледа към бизнес центъра и историческия център на града, и двата разположени в квартал "Вил Мари".

Първото ми впечатление от града беше от парка "Монт роял", защото се намираше близо до хотела и успях да се разходя по него преди закуска. Изкачвайки една стръмна пътека, изведнъж се озовах пред една невероятна панорама към небостъргачите в центъра на града.

Историческият център на града с неговия особен колорит и сгради с невероятна архитектура.

Тук се намират повечето музеи на Монреал, както и културни и исторически обекти, които задължително трябва да се видят - площад "Жак Картие", катедралата "Дева Мария", старото пристанище, кметството в стил ампир.

Красив, спокоен град с много интересни места за разглеждане.

Идва ред и на

столицата Отава

Настанявам се в хотел "Лорд Елджин" в центъра на града и тръгвам на обиколка. Разбира се, първото нещо, което прави впечатление тук, е парламентът на Канада. Архитектурният комплекс, в който се провеждат работните срещи на канадското правителство, отвън прилича на средновековен замък. Той е комплекс от три сгради. В средата е парламентът, отдясно е сградата на управляващата партия, я вляво е сградата на опозицията. Символът на единството на Канада е вечен огън, заобиколен от гербовете на всички провинции. Вечният огън се намира на площада пред сградата на парламента.

Друга забележителност е каналът Ридо, който е прокопан през 1832 г., което го прави най-стария воден път, създаден от човека в Северна Америка. Свързва градовете Кингстън и Отава. Дължината на канала е 202 километра и е предназначен за преминаване на доста обемисти кораби. През лятото по Ридо плават туристически кораби. През зимата има огромна пързалка с дължина около 8 километра.

Националният военен мемориал е издигнат през 1939 г. на площад "Конфедерация". През 1925 г. властите обявяват международен конкурс за най-добър дизайн, в който могат да участват всички поданици на Британската империя. Мемориалът е бил открит в присъствието на монарха Джордж VI. Първоначално е посветен на канадците, паднали по време на Първата световна война, след 1982 г. се превръща в мемориал на жертвите на Втората световна война и Корейската война.

Националната галерия на Канада е един от най-добрите музеи на изкуството с голяма колекция от картини, графики, фотография и скулптура. Пред него привлича погледи известната голяма скулптура на паяк.

Интересен е и големият исторически музей, разположен от другата страна на река Отава в град Гатино. По-голямата част от колекцията е изложена в три отдела. Тук посетителите се запознават с историята на Канада от дълбока древност до наши дни. Можете да научите за историята на коренното население на страната, периода на европейската колонизация и важни събития от Модерната епоха. Интересен факт е, че архитектурния проект е изпълнен от местен архитект с индиански корени. Погледнат отпред, прилича на голяма костенурка.

В центъра се намира и хотелът "Феърмонт Шато Лорие", който е интересен архитектурен паметник. Сградата наподобява френско шато. Хотелът е построен през 1912 г. от индийски варовик. Интериорът не отстъпва на външния вид, направен е с особена елегантност. Залите са украсени с витражи и корнизи, които са запазени от началото на века.

Канада прави впечатление

на една от най-свободните

страни в света

Навсякъде в градовете цари спокойствие, хората изглеждат щастливи и животът тече нормално. Прави впечатление чистотата, поддържаните градински площи и многото спортни съоръжения, които на повечето места са безплатни. Здравеопазването също е безплатно, но както и другаде се чака дълго за консултации при лекар. Ако не бяха ремонтите на улици, сгради и туристически обекти, всичко щеше да е идеално. Но в Канада поради суровите зими лятото е запазено за това.

Очаквайте "черешката на канадската торта" – мегаполиса Торонто и водопада Ниагара