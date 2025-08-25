ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия"

Анушка отбелязва годишнината от смъртта на Ален Делон с тяхно трогателно интервю

Ален Делон и Анушка в тяхно общо интервю за телевизията. СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ НА АНУШКА ДЕЛОН

Анушка Делон отбеляза годишнината от смъртта на баща си Ален Делон с тяхно общо тв интервю, което публикува в своя инстаграм

"Часовете не се разтягат като седмици, както се пее в песента. Напротив... те се превръщат в секунди - написа тя. - Аз съм тази, която се трогна, че ти дадох знак... на сцената и в този живот."

"Толкова много сладост и гордост в очите му", отбелязва потребител на мрежата под поста на Анушка Делон. 

"Толкова е необикновено да видиш с каква любов гледа дъщеря си, подкрепя я, помага ѝ да постигне нови цели и да направи заедно едно необикновено приключение, което никога няма да забравят - пише Джулиан Тепинг. - И дори да си малко срамежлива, отговаряш много добре на всички въпроси на интервюто - с баща си до себе си, който ти вдъхва много увереност. Ален много ни липсва, сърцераздирателно е, но никога не е забравен."

"Какъв дълбок, защитнически и любящ поглед отправя към дъщеря си... неописуем е", пише Кати Швинд. 

Ален Делон и Анушка в тяхно общо интервю за телевизията. СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ НА АНУШКА ДЕЛОН

