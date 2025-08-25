Най-знаменитите български писатели повеждат Академията "Заешка дупка"

По случай юбилейното си 10-годишно издание Академия за писатели "Заешка дупка" събира най-знаменитите български писатели, които в продължение на два месеца ще водят курсове и семинари за бъдещите курсисти тази есен.

Писателят Георги Господинов - първият български писател - носител на престижната литературна награда "Букър" и най-превежданият български писател ще направи специална среща с бъдещите таланти на академията. А писателите Йоанна Елми и Георги Бърдаров ще изнесат ексклузивни семинари, като част от богата юбилейна програма на "Заешката дупка". Авторката на бестселърите "Глина", "Сърце" и "Нишка" Виктория Бешлийска пък повежда онлайн курса по творческо писане, заедно с писателя Николай Терзийски. Основател и организатор на Академията е писателката и сценаристка Рене Карабаш (Ирена Иванова) - авторка на един от най-превежданите български романи "Остайница", чиято кино премиера предстои през пролетта на 2026-а и сценарист на нашумелия наскоро сериал на БНТ - "Те, Вълните".

Освен ежегодните курсове по Проза, Поезия и Терапевтично писане, Академията включва в есенната си програма и няколко чисто нови курса по: писане на фентъзи - с великаните на разказа - Марин Трошанов и Владимир Полеганов, курс млад писател, който е насочен за младите пишещи хора между 13 и 17 години, курс по фотография с гост ментор от Италия - Ария Каратас, мастър клас по актьорско майсторство с един от най-награждаваните български театрални режисьори Стайко Мурджев.

Сред останалите ментори са писателите и поети: Елена Алексиева и Йорданка Белева, Азиз Таш, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Ина Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Станислава Ивкова и Диана Петрова. Сред успешните курсисти, завършили академията, са Камелия Кучер и Иван Комита. Камелия става популярна със своя дебютен роман "Дом", който издава след години пътуване по света. Следват със също толкова голям успех и другите й книги "Сън" и "Нощ".

Иван се прочува с дебютния си роман - трилърът "Хранилка", заради който от Форбс го наричат българският Лий Чайлд, а втората му книга "Ахимса" сравняват с "Шантарам".

Академията започва на 6 октомври 2025 г. и ще продължи 2 месеца. Приемът е отворен до 15 септември.