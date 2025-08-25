Търновският театър взе шестима възпитаници на проф. Пламен Марков от НАТФИЗ

Шестима възпитаници на чл.-кор. проф. Пламен Марков от последния випуск на НАТФИЗ вече са част от състава на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Александра Златева, Симона Джурова, Самуил Горанов и Самуил Сребрев са дипломанти от специалност „Актьорство за драматичен театър" и влизат към драматичния състав на театъра. Младите режисьори Мария Генова и Слави Гергов са завършили „Режисура за драматичен театър" и ще имат възможност да творят на великотърновска сцена. От новия творчески сезон щатен солист в оперетата е лиричният тенор Цинг Фанг Хъ от Китай, съобщиха от ръководството.

Младите актьори вече са познати на публиката във Велико Търново от спектакъла „През октомври без теб" по пиесата на Константин Илиев. Постановката е копродукция на МДТ с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов", а режисьор е проф. Марков. Спектакълът беше селектиран за участие в Международния фестивал „Друмеви театрални празници" и беше представен с голям успех на фестивалната сцена в Шумен. Четиримата са играли заедно и в учебния театър на НАТФИЗ в постановките „Престъпление и наказание" по романа на Достоевски и „Колко е важно за бъдеш сериозен" на Оскар Уайлд.

Симона Джурова ще дебютира в състава на МДТ в музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски", чиято премиера е на 1 септември от 19 часа в голяма зала на МДТ. Тя изпълнява ролята на чехкинята Марженка и за първи път ще трябва да се справи с предизвикателството да пее на сцената и то с оркестър. Самуил Горанов и Самуил Сребрев започват репетиции в мюзикъла „Дракула". Великотърновският театър откупи правата на култовия бродуейски мюзикъл и е първият театър в България, който ще представи това произведение пред родна публика.

Мария Генова и Слави Гергов са представители на новото поколение млади режисьори, завършили НАТФИЗ с отлични дипломни спектакли и активно участие в студентски и независими театрални проекти. Слави се дипломира с пиесата „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард. Мария е носител на първа награда от Конкурса за абсолвенти, завършващи режисура за драматичен театър, на името на Борислав Чакринов в Бургас. Тя реализира своя дипломен спектакъл "Мъртвешки танц" от А. Стриндберг на сцената Драматичен театър „Адриана Будевска" в Бургас. Режисираната от нея постановка „Кухненският асансьор" от Харолд Пинтър участва във фестивала "Малък сезон 2024" на Театрална работилница "Сфумато".

Китайският тенор Цинг Фанг Хъ дебютира на великотърновска сцена в двойната роля на Базилио и Курцио в операта „Сватбата на Фигаро" на Моцарт. След това той се превъплъти в образа на принц Су-Чонг в оперетата „Страната на усмивките" на Лехар. Талантливият солист спечели симпатиите на публиката и в концерта „Съкровения" на МДТ, в който пее на една сцена със звездата Орлин Горанов. Цинг Фанг Хъ е бакалавър по вокална педагогика от Музикалната академия на град Шенян в Китай и магистър по оперно пеене от Консерватория „Джовани Б. Мартини" в гр. Болоня, Италия. Сега е докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров" в София, като успешно съчетава академичните изследвания с активно участие в оперни проекти.