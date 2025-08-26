Тогава нямаше ТикТок... Гласувайте за любимата ви българска песен от 90-те (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако през 90-те години на миналия век имаше ТикТок, вечни български хитове като "Здравей, как си, приятелю" на "Фамилия "Тоника", "Горчиво вино" на Веселин Маринов, "Ах, морето" на Тони Димитрова щяха да прегреят фийда*.

Но 90-те години бяха аналогови времена, българският преход беше в началото си и освен естрада започваше възходът на попфолка (но той не е включен тук).

Събрахме 32 от най-паметните песни, които и до днес вълнуват поколения - от рок и поп, през денс и рап до фолклор с модерно звучене.

Кои са вашите златни естрадни хитове от 90-те години на миналия век, драги читатели? Гласувайте на 24chasa.bg и станете част от създаването на класация в сайта на "24 часа"!

*Алгоритъмът, който праща на по-видно място хитовите видеа.

"Рождество" (1990) - Ваня Костова

"Вярвам в теб" (1991) - група "Киора"

"Уморени крила" (1993) - Дони и Момчил

"Обичам те, мила" (1994) - Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Мая Бежанска

"Здравей, как си, приятелю" (1994) - Фамилия "Тоника"

"Джалма" (1994) - дует "Ритон"

"Не всичко е пари, приятелю" (1995) - Лили Иванова

"Елмаз и стъкло" (1996) - Б.Т.Р.

"Гот е" (1997) - Братя Аргирови

"Ах, морето" (1997) - Тони Димитрова

"Червило" (1998) - Дони и Момчил

"Не мога да спра да те обичам" (1999) - D2

"Вдигни очи" (1999) - Валди Тотев

"Кайман" (1999) - Искрен Пецов

"Песен за червената шапчица" (1999) - Нина Николина

"Карай, Джони" (1991) - "Спешен случай"

"Живей за мига" (1993)- Роси Кирилова

"Векът на любовта" (1993) - група "Медикус"

"Нека бъде светлина" (1994) - Васко Кръпката

"Не ме гледай така, момче" (1994)- Камелия Тодорова

"Ще продължавам да пея" (1994) - Йорданка Христова

"Горчиво вино" (1995) - Веселин Маринов

"Цвят лилав" (1996)- Ирина Флорин

"Ти ри ри рам" (1997)- Мариус Куркински

"Не съм избягал" (1997) - Камен Воденичаров

"Рай" (1998) - Стефан Вълдобрев

"След края на света" (1998) - Васил Найденов

"Високо" (1999) - ФСБ

"Щракам си с пръсти" (1999) - Георги Христов

"А ние с Боби двамата пием кафе" (1999) - "Уикеда"

"Анджелика" (1999) - Стоян Захариев

"Притури се планината" (1995) - Стефка Съботинова и D Emotion Project