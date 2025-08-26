Димитър Цоцорков вярва, че бизнесът е устойчив, когато подкрепя каузи, а не търси само печалби

Във времена, в които бизнесът не се измерва само в печалби, а и с приноса му към хората и общностите, Димитър Цоцорков е пример за лидер, който умее да гради устойчив модел на развитие. И като председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет” АД и на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН показва, че успехът е неразделна част от социалната отговорност на една компания - да печелиш, е необходимо, но не е достатъчно, за да просперираш във времето.

Визията на Димитър Цоцорков за компанията показва новото лице на модерния мениджмънт - бизнес, който не само осигурява работни места, но и изгражда доверие, подкрепя значими каузи и се превръща в естествен партньор на хората.

“24 часа” му пожелава здраве и още успешни каузи!