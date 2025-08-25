Пол Маккартни ще издаде нов албум и ще направи турне през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сър Пол Маккартни е на път да завърши първия си солов албум от повече от 5 години, пише БГНЕС.

Легендата от „Бийтълс" не само е на път да завърши следващия си албум след „McCartney III" от 2020 г., но 83-годишният музикант се готви да се завърне в родината си за турне през 2026 г.

„Пол работи по албума цяла година и първоначално се надяваше, че ще излезе до края на тази година, но както при повечето неща, плановете се променят. Все още не е напълно завършен, но по-голямата част от албума е готова и Пол е наистина горд от него. Що се отнася до концертите, той е казал на екипа си, че иска да направи отново турне в Обединеното кралство, така че концерти на живо през следващата година също ще има", сподели източник пред вестник The Sun.

Дотогава Маккартни има турне в САЩ, което започва следващия месец, на 29 септември в Палм Дезърт, Калифорния, и понастоящем е планирано да приключи на 25 ноември в Чикаго.

През февруари тази година той изнесе серия от интимни концерти в емблематичната зала Bowery Ballroom в Ню Йорк.

Междувременно Пол е съавтор на книга за времето си в Wings, чието издаване е планирано за ноември.

Иконата сформира рок групата през 1971 г., след разпадането на „Бийтълс", и Маккартни споделя своите преживявания в новата си книга, озаглавена „Wings: The Story of a Band on the Run".

„Много съм щастлив, че тази книга ме връща във времето на Wings и ми позволява да преживея отново някои от нашите луди приключения", заяви звездата.

Маккартни сформира групата Wings заедно със съпругата си Линда, барабаниста Дени Сейуел и китариста Дени Лейн.

Групата издава 7 студийни албума, сред които „Band on the Run", „London Town" и „Venus and Mars", между 1971 и 1981 г.

Маккартни е съавтор на книгата заедно с историка Тед Уидмър, който каза: „Wings беше за любовта, семейството, приятелството и артистичното израстване, често в контекста на огромни трудности".