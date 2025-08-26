Нов билетен център и конферентна зала "Тодор Колев" ще бъдат открити в Летния театър в Шумен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов билетен център и конферентна зала „Тодор Колев“ ще бъдат открити днес следобед в Летния театър в Шумен. Събитието съвпада с рождения ден на големия актьор – 26 август, съобщи за БТА собственикът на „Купи билети БГ“ Благо Солов.

„Днешният ден е специален не само за Шумен, но и за всички нас, които обичаме българското изкуство и подкрепяме българската култура. Именно днес честваме рождения ден на Тодор Колев“, подчерта Солов.

Елегантно допълнение към сградата на Летния театър е конферентната зала „Тодор Колев“. В нея ще се провеждат камерни форуми, ще подкрепяме местни инициативи и млади таланти, ще представяме книги и малки изложби. Залата ще бъде и място за срещи между гостуващи артисти и техните почитатели“, допълни Солов.

„Нашата мисия е да подкрепяме българските изпълнители, култура, литература и музика, както и младите таланти по места. Шумен е първият град от поредица, в които ще създадем такива центрове в подкрепа на местната култура и общност“, подчерта арт меценатът.

На откриването на билетния център специален гост ще бъде певицата Тони Димитрова, която вечерта ще има концерт в Летния театър в Шумен.

Общинският съвет в Шумен взе решение през декември м.г. да започне процедурата по отдаване под наем на помещение в Летен театър в Шумен, след заявено инвестиционно намерение за създаване на зала “Тодор Колев”.