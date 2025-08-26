32 артефакта разкриват хилядолетния „Път на красотата“ в Националния музей на Китай

През лятната ваканция в Националния музей на Китай има постоянен поток от посетители. В изложбената зала „Древен Китай" много гости се събират около витрината, която пази глинен съд във форма на орел от културата Яншао и се редуват да сканират QR кода с телефоните си. С появата на малка програма на екраните им започва да се излъчва 3D видео, което представя историята на артефакта.

Това е преживяване, предложено от културния проект на музея - „Пътят на красотата".

Проектът беше открит на 21 юли в сътрудничество между музея и L'Oréal Group. Той разбива традиционния кураторски подход, като избира 32 артефакта от колекциите на музея, за да създаде виртуален и физически път на естетическо изживяване.

„Пътят на красотата" не е просто показване на съкровища. 32-те артефакта са като перли, които свързват в една дълга картина еволюцията на китайската естетика от древността до династиите Мин и Цин. Сред тях са „първият дракон на Китай" - тъмнозелен нефритени дракон откултурата на Хуншан, бронзов квадратен съд с четири овце от династиите Шан и Джоу, глинена фигура „удар на барабан и пеене" от династията Хан, порцеланова чиния с зелен цвят във форма на слънчоглед от династия Тан и короната „Девет дракона и девет феникса" на императрица Сяодуан от династия Мин.

Най-забележителната иновация на „Пътят на красотата" е, че той преодолява физическите бариери между няколкото постоянни изложбени зали на музея. Просто като отворят онлайн програмата, посетителите ще видят ясно представен естетически маршрут, обхващащ основната изложба „Древен Китай" и тематични изложби като „Китайски порцелан" и „Китайско традиционно облекло и култура".

„Проектът разчита на богатите колекции и академични ресурси на Националния музей на Китай, за да оживи артефактите чрез цифрови средства, да преструктурира съдържанието на изложбата с красота и да свърже физическите галерии с виртуални маршрути, предоставяйки на посетителите задълбочено изследователско преживяване", обясни Джу Сяоюн, директор на Департамента по международно сътрудничество на музея. Видеата, които посетителите виждат след сканиране на QR кода, се поддържат от проекта за оживяване на културните реликви и технологията за виртуална реалност. Проектът също така привлича културни знаменитости да запишат звук с обяснения за артефактите, позволявайки на реликвите да „говорят" по по-жив и достъпен начин.

Защо музеят създаде този маршрут, свързан с красотата? Според Джу Сяоюн китайската естетика не е абстрактна концепция. Тя е дълбоко вкоренена в много артефакти. Проектът „Пътят на красотата" цели именно да активира спящите естетически гени в тези древни доказателства. Чрез онлайн и офлайн взаимодействие, той позволява на посетителите не само да видят артефактите, но и да разберат защо те са красиви, както и да проумеят как стандартите, стремежите и изразяването на красотата са еволюирали през различните епохи.

Според Луо Уънли, директор на Националния музей на Китай, десетки хиляди артефакти, непрекъснато изследвани и интерпретирани, възкръсват и задействат потенциала на публиката да открива, цени и създава красота, като същевременно насърчават творческата трансформация и иновативно развитие на прекрасната традиционна китайска култура. Това е и основната цел на проекта „Пътят на красотата".