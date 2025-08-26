Албум с обновени с помощта на изкуствен интелект песни на Владимир Висоцки излиза през октомври

Албумът "Высоцкий. Высота" („Висоцки. Височина"), който ще включва песни на Владимир Висоцки с обновени аранжименти и с гласа на изпълнителя, възстановен с помощта на изкуствен интелект, ще бъде представен на 2 октомври, съобщи компания "Цифровые легенды".

"На 2 октомври 2025 г. компанията "Цифровые легенды" ще представи музикалния албум на Владимир Высоцкий "Высоцкий. Высота". Издаването му е посветено на премиерата на едноименното шоу, което ще се състои на 24 октомври в московската Live Arena". Висоцки ще "излезе" на сцената под формата на цифров аватар", се посочва в прессъобщението на компанията.

В създаването на албума са участвали известни руски музиканти, които придават ново звучене на песните на Висоцки. Сред тях са Антон Беляев, Андрей Тимонин и Павел Дугин.

От компания "Цифровые легенды" отбелязват, че ключовата особеност на албума е, че песните ще бъдат изпълнени както с гласа на самия Висоцки, възстановен с помощта на изкуствен интелект за съвременно качество на звука, така и от известни съвременни изпълнители като

Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков.

В записите е участвал и оркестърът на Гаранян, с който Висоцки си е сътрудничил многократно. Албумът включва 15 песни, сред които "Я не люблю", "Охота на волков", "На Большом Каретном", "Здесь лапы у елей" и "Кони привередливые".

"При подготовката на албума ние се отнесохме към наследството на Владимир Висоцки със същото благоговение, с което реставраторите се отнасят към платна на великите майстори. Благодарение на албума феновете отново ще чуят гласа му с идеално качество. Това не е просто преиздаване на класика, а възкресяване на наследството за новото поколение", каза генералният продуцент на шоуто "Высоцкий. Высота" и генерален директор на компания

"Цифровые легенды" Александър Мамонов.

Албумът ще бъде достъпен на всички музикални стрийминг услуги, а също така ще има лимитирано издание на винил.