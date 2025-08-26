Препоръчват градски транспорт за концертите на Соня Йончева и гости, няма да има паркинги наблизо

Организаторите на двете гала вечери на площад „Св. Ал. Невски" в столицата с участието на Соня Йончева, Виторио Григоло, Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Софийската филхармония, на 28 и 29 август, препоръчват на публиката да се придвижи до мястото на събитието с градски транспорт, тъй като в района няма да има действащи паркинги. Това съобщиха от продуцентската компания SY11 Events, която организира двата последователни концерта. Очаква се всяка вечер на тях да присъстват около 8 хиляди души.

Полицията вече съобщи, че от 8 часа на 27 август до 8 часа на 30 август се затварят всички паркинги в района, а по преценка ще бъде спрян достъпът до паркиране и в околните улици.

Входовете са няколко – откъм парламента за ВИП-местата, и откъм улиците „Раковски" и „11 август" за различните сектори. Сцената и местата заемат цялото пространство пред катедралния храм чак до улица „Раковски".

Концертите и в двете вечери започват в 20 часа, но вратите ще бъдат отворени още от 18,30.

Първият концерт – на 28 август, е наречен „Италианска вечер" и е с участието на Соня Йончева и Виторио Григоло в съпровод на Софийска филхармония с диригент Найден Тодоров. Включва творби от оперните гении Верди и Пучини, както и любима на множество поколения филмова музика и италиански канцонети.

Втората вечер, която ще събере за пръв път на една сцена в България легендите на световната опера Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева, ще включва оперни и оперетни шедьоври, както и уникална сарсуела и популярни песни. Концертът съвпада с 35-я юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - "Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 г. от рождението на незабравимия Лучано Павароти. А гостуващите у нас звездни тенори - Доминго, Карерас и Григоло - ще са сред основните артисти, които ще участват и в мащабен концерт в памет на Павароти на Арена ди Верона само след около месец.