Силвия Александрова: Вярваме в доброто, затова го правим (подкаст)

Днес в „Нещо ново с Мила" ще говорим за онова „друго" лице на бизнеса - онова, което не се измерва само в печалби и пазарни дялове, а в променени съдби, подкрепени общности и идеи, които остават следа. Ще ви срещна със Силвия Александрова, маркетинг директор на "Изи Кредит" и сърцето зад платформата „Силата на доброто" - инициатива, която обединява грижата за хората, средата и бъдещето в една обща мисия. Ще говорим за историите зад големите думи „корпоративна отговорност", за моментите, които променят общности, и за това как доброто се прави, когато някой просто реши да го започне.

Чуйте разговора тук: 

Снимка: Георги Палейков

Автор на статията

Мила Иванова Мила Иванова

