След 7 години Силви Вартан се връща в София за фестивала "Синелибри"

Силви Вартан - световната звезда с български корени, превърнала се в икона на френската музика, пристига в София през октомври. Тя ще е гост на 11-ото издание на кино-литературния фестивал “Синелибри”. Връща се в родината си 7 г. след като се сбогува с феновете си тук с два грандиозни концерта в София и Варна.

Певицата каца у нас на 24 октомври, за да връчи Почетната награда за цялостно творчество на прочутата режисьорка Агнешка Холанд на церемонията по награждаването в зала 1 на НДК. На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев “Силви Вартан. От любов”. Родена в с. Искрец, Софийска област, на 7-годишна възраст тя заминава със семейството си във Франция, а шеметната ѝ кариера започва едва на 17 г.

На 26 октомври заедно с Ролан Перес тя ще присъства на официалната премиера на комедийната драма “Мама и чудото на живота” на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата “Майка ми, Бог и Силви Вартан”.

Лентата е за непоколебимата преданост и решимост на една майка (в ролята е Лейла Бекти) да помогне на сина си за пълноценен живот. Във филма, който е в най-високия боксофис във Франция от началото на годината, участва и самата Силви Вартан. “Синелибри 2025” ще се състои между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.