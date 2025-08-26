Би Ти Ви открива есенния сезон още на 1 септември с “Ергенът: Любов в рая”, Нова тв пуска “Игри на волята” седмица по-късно

Есенният тв сезон започва още на 1 септември, когато Би Ти Ви ще пусне новото си риалити “Ергенът: Любов в рая”. В него сред екзотичната природа на остров Родос мъже и жени ще правят немислимото в името на любовта. Някои от участничките са добре познати от други издания. Водеща ще е Райна Караянева.

Другата голяма частна телевизия - “Нова”, пуска в праймтайма си седмия сезон на успешния формат “Игри на волята” седмица по-късно - на 8 септември. Дебюта си като водещ ще направи рапърът Павел Николов, който ще е новият партньор на Ралица Паскалева.