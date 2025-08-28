Най-скъпите годежни пръстени

Огромното 35-каратово "обещание" на Роналдо към Джорджина може да се равнява на 20 дни от заплатата му

$ 10 млн. похарчва австралийският милиардер Джеймс Пакър за изумрудообразен диамант за Марая Кери, с която се разделят няколко месеца след годежа

Обещание за цял живот - отразяващо се в блясъка на скъпоценен камък. Но силата на любовта зависи ли от размера на диаманта?! Зависи кого питате.

С гигантски годежен пръстен футболната звезда Кристиано Роналдо украси ръката на своята дългогодишна половинка Джорджина Родригес и остави без думи всички.

Един-единствен кадър на бижуто беше достатъчен, за да накара фенове и медии да коментират артистичността на дизайна му, да размишляват върху значението на този важен етап за най-влиятелната двойка в спорта и да изчисляват стойността на този жест.

Eкспертът Иняки Торес определя цената на пръстена между $ 10,9 млн. и $ 13 млн.,

Със сигурност Кристиано би могъл да си позволи дори още по-скъп пръстен за своята любима, като се има предвид състоянието му. Защото сега няма да запише името си като най-щедрия известен влюбен мъж в историята. Бижуто на Джорджина влиза в топ 10 на най-скъпите "диамантени обещания", но остава в сянката на други феноменални украшения.

Недостижим - и като цена, ѝ като символика, е годежният пръстен на Грейс Кели, оценяван на около $ 38,8 милиона.

През януари 1956 г. принцът на Монако Рение III се сгодява за американската актриса Грейс Кели, като първоначално ѝ подарява по-скромно бижу с рубини и диаманти, но традиционно за Монако. Малко по-късно обаче принцът решава да направи жест, достоен за бъдеща принцеса, и поръчва пръстен от Cartier.

Централният камък е 10,48-каратов изумрудообразен диамант с изключително висока чистота. Две багетни диамантчета отстрани подчертават блясъка на централния. Изчистен, класически и изключително елегантен, идеално

съответстващ на образа на Грейс като икона на стил.

Още тогава пръстенът е една от най-скъпите публични прояви на любов, като струва около $ 4 милиона (в долари от 50-те години). С инфлация до днес тази сума би била еквивалент на $ 40 милиона. В онзи момент принцът е целял да покаже на света, че бракът не е само романтичен, а и равнопоставен съюз между холивудска звезда и европейски монарх.

Любопитното е, че похарчената за бижуто сума е представлявала значителна част от годишния му доход и налично богатство. Въпреки това той плаща два пъти повече от дотата, която семейството на Кели дава за брака им - $ 2 милиона. Половината от тях са дошли от наследството на Грейс, а другата половина - от нейните приходи като филмова звезда.

Пръстенът освен всичко се появява във филма на Хичкок High Society (1956)

- последната продукция на Грейс Кели, преди тя да стане принцеса на Монако. Пред камерата тя носи именно своя истински годежен пръстен в няколко сцени.

Любовта на красивата актриса и Рение III не е била безоблачна приказка, но остава неразрушима до самия край. Принцесата загива в автомобилна катастрофа през 1982 г., а принцът остава вдовец до края на живота си.

Понякога обаче впечатляващият диамант не дава гаранции за вечна обич. Колосалният камък, който започва да блести на ръката на Марая Кери през април 2016 г., е толкова голям, че се забелязва отдалеч и буквално "краде вниманието" на всяко събитие.

Бижуто е оценявано на около $ 10 милиона. Как може тя да не му каже "да"?! Всички говорят за този скъп жест, но само няколко месеца след годежа Марая Кери и Джеймс Пакър се разделят. Въпреки всичко певицата запазва годежния пръстен, предана на своя вкус към блясъка и лукса.

Един от най-емблематичните романтични (и каратови) символи е и бижуто на Бионсе, подарено ѝ от Джей Зи. Проектиран от Лорейн Шварц, пръстенът се отличава със своята елегантна и класическа визия, като стойността му е около $ 5 милиона. Изумрудената форма на 18-каратовия диамант е известна със своите геометрични стъпала, които подчертават чистотата и блясъка на камъка.

Разделеният шънк символизира единството на две души,

а малките диаманти по лентата добавят допълнителна светлина. След представянето на бижуто изумрудените диаманти стават по-популярни сред бъдещите булки. А бракът на Бионсе и Джей Зи устоява на времето и перипетиите и днес двамата още са семейство.

И макар романсът на нейната колежка Дженифър Лопес и холивудската звезда Бен Афлек също в един момент да изглеждаше като съдбовна приказка, достойна за холивудски филм, двамата не успяха да останат заедно в "добро и лошо".

Двамата за първи път си обещават един на друг вечна любов още през 2002 г. Тогава Бен засвидетелства чувствата си с розов 6-каратов диамант с трапецовидни бели диаманти отстрани за $ 2,5 милиона. Само че нещо се обърква преди сватбата им и влюбените не стигат до венчилото.

В годините след тази раздяла всеки поема по свой път. Дженифър получава още две предложения за брак, като не броим предишните две, които са отправени към нея още преди това на Афлек. Само че певицата в крайна сметка се разделя и с Марк Антъни, и с Алекс Родригес, за да се намери отново в обятията на Бен.

Две десетилетия след техния развален годеж актьорът отново предлага своето сърце на Дженифър заедно с 8,5-каратов зелен изумруден диамант с два полумесечни бели диаманта отстрани. Цената на бижуто е около

$ 5 милиона - двойно повече от първия му пръстен.

Той се отличава със своята рядкост и символика. На вътрешната страна на ринга е изписано посланието: not.going.anywhere ("няма да ходя никъде"), което подчертава ангажимента и сериозността на предложението. Зеленият цвят на диаманта, който е изключително рядък и ценен, има специално значение за Лопес, тъй като тя го възприема като свой късметлийски цвят.

За съжаление, камъкът не донесе късмет на двойката, която се разделя през 2024 г. В рамките на развода, според съдебните документи, Афлек се е отказал от всякакви претенции към личните вещи на Лопес, включително бижутата ѝ. Това означава, че тя е запазила пръстена.

В света на знаменитостите и друга звезда може да се похвали не с един, а с два годежни пръстена от един мъж и това е Ким Кардашиян. Когато се сгодява за рапъра Кание Уест през октомври 2013 г., тя получава огромен 15-каратов диамант с крушовидна форма, проектиран от известния бижутер Лорейн Шварц. Бижуто е оценявано различно - от $ 2 до 8 млн. Веднага се превръща в символ на лукс и е редовно показвано в публикации в социалните мрежи на Кардашиян. Три години по-късно тя получава втори годежен пръстен от Кание Уест, който е още по-впечатляващ - 20-каратов изумруден диамант, проектиран отново от Лорейн Шварц. Въпреки че новият е значително по-голям, неговата стойност е пресмятана на около $ 1,5 милиона.

Дори два пръстена обаче не предпазват от развод.

След раздялата си с Кание Уест през 2022 г. Ким решава да запази първото годежно бижу и да го предаде на дъщеря им Норт Уест. Тя също така споделя, че то е единственото, което не е било откраднато по време на обирa ѝ в Париж през 2016 г., когато губи втория пръстен от Кание.

Уникално е и украшението, с което актьорът Орландо Блум предлага брак на певицата Кейти Пери. Пръстенът има флорален, винтидж дизайн, наподобяващ разцъфтяващо цвете.

Централният камък е овален и яркорозов,

като някои източници сочат, че може да е розов диамант, а други - рубин или розов сапфир. Около него са разположени осем бели диаманта, които създават ефекта на венче от листенца. Тази флорална форма е популярна в бижутерията от Викторианската епоха и е носена от други знаменитости като принцеса Юджини, Лейди Гага и принцеса Даяна. Оценките на пръстена варират в зависимост от идентифицирането на централния камък. Ако камъкът е розов диамант, стойността му може да достигне до $ 5 милиона. Ако е рубин - около $ 25 000 до $ 50 000.

Двойката обяви годежа си на 14 февруари 2019 г. чрез съвместна публикация в инстаграм. Пери написа под снимката Full bloom ("В разцъфтяване"), а Блум я последва с Lifetimes ("Цял живот").

Двамата имат трудни периоди във връзката си, междувременно се ражда и дъщеря им Дейзи, но този юни, след девет години заедно и шест години като годеници, те обявиха, че се разделят.

Такива са историите около най-забележителните и скъпи годежни пръстени на знаменитости, като от тях разбираме, че любовта е рядък диамант, който не може да се купи с всички пари на света.