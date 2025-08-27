Трансплантацията на коса напълно е променила живота на Джон Сина

Актьорът и легенда в борбата разкри решението си да се подложи на трансплантация на коса в ново интервю за списание People, като каза, че се е сблъскал с този аспект на стареенето благодарение на феновете си.

Джон Сина има нов външен вид благодарение на трансплантацията на коса, на която се подложи миналата година.

Актьорът и легенда в борбата разкри решението си да се подложи на трансплантация на коса в ново интервю за списание People, като каза, че се е сблъскал с този аспект на стареенето благодарение на феновете си.

„Докато се опитвах да скривам загубата на коса, публиката я изваждаше на преден план", каза Сина. „Видях техните плакати с надпис „Плешивият Джон Сина". Те ме подтикнаха да разгледам възможностите, които имам".

Кечистът каза, че това го е подтикнало да започне нова рутина, която включва „терапия с червена светлина, миноксидил, витамини, шампоан, балсам", както и процедура за трансплантация на коса през ноември.

„Мразя факта, че ако не беше толкова срамно, щях да го направя още преди 10 години. Мислех, че съм сам, но седем или осем от всеки десет (мъже) страдат от оредяване или плешивост", каза той и добави, че „ако някой ме критикува за това, не мисля, че има нещо срамно".

Трансплантацията, заяви Сина, „напълно промени хода на живота ми".

Сина обяви през 2024 г., че ще се оттегли от World Wrestling Entertainment (WWE) в края на тази година, като в интервю за People каза, че „възрастта е фактор" в решението му.

„Вече не съм толкова силен и бърз, колкото бях", каза звездата и добави, че „здравето ми и отдадеността ми към партньора ми са най-важните неща в живота ми в момента, така че мисля, че всеки път, когато излизам (на ринга), просто искам да съм сигурен, че мога да дам всичко от себе си, но е време да се оттегля".

Звездата от „Peacemaker" има и солидна актьорска кариера извън работата си с WWE, за което, според него, му е помогнала и трансплантацията на коса.

„Различна прическа може да ми помогне да получа повече работа, да правя това, което обичам", подчерта Сина.

Сериалът на DC „Peacemaker", в който кечистът играе главната роля, ще дебютира с втори сезон този месец по HBO Max, съобщи БГНЕС.