Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Моят 24 часа
Раннохристиянски некропол разкриха археолози на Перперикон

Ненко Станев

Раннохристиянски некропол с прецизно оформени с издялани плочи саркофази бяха разкрити в Южния квартал на Перперикон, обяви ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров. В момента той и колегите му разкриват слоеве от 3-6 век, които са свързани с най-представителните сгради от епохата в този сектор – храмове на езически богове от предхристиянския период и Голямата базилика.

Археолозите са разкрили вече 10 саркофага на дълбочина почти 2 метра. В момента некрополът се разчиства и документира графично. След заснемането на саркофазите те ще започне отварянето им. Според проф. Овчаров това ще стане към края на седмицата.

Проф. Овчаров прави оглед на един от разчистените каменни саркофази.

