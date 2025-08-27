Раннохристиянски некропол разкриха археолози на Перперикон

Раннохристиянски некропол с прецизно оформени с издялани плочи саркофази бяха разкрити в Южния квартал на Перперикон, обяви ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров. В момента той и колегите му разкриват слоеве от 3-6 век, които са свързани с най-представителните сгради от епохата в този сектор – храмове на езически богове от предхристиянския период и Голямата базилика.

Археолозите са разкрили вече 10 саркофага на дълбочина почти 2 метра. В момента некрополът се разчиства и документира графично. След заснемането на саркофазите те ще започне отварянето им. Според проф. Овчаров това ще стане към края на седмицата.