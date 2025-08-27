Уникална антика откриха археолози в Хераклея Синтика (Видео)

За пръв път откриха бронзова лампа при разкопките в североизточния ъгъл на форума на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите в социалните мрежи.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) проучва там две съседни помещения, едното с подова мозайка, която потвърждава хипотезата за обществена сграда.

На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис. „Още сме в начален етап на проучването, няма как да сме сигурни за предназначението на сградата", коментира проф. Вагалински.

"Заради хидрофобната мазилка на места и глинената водопроводна тръба в близост сега съм склонен да предположа, че става дума за баня. Не сме готови и с датировката, мога да кажа само, че според формата си бронзовата лампа е от края на III – началото на V век. Без украса е, но пак е от най-скъпите, за пръв път откриваме такава от началото на разкопките в Хераклея Синтика. Колкото и да са красиви глинените лампи, за разлика от металните те са чупливи и затова – по-евтини", заключи професорът.