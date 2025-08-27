Легендите на британския пънк GBH с шоу в "Маймунарника" в четвъртък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарната пънк банда GBH излиза на сцената на "Маумунарника" в Борисовата градина в четвъртък за първото си шоу в София.

Преди тях ще свирят български групи. Sickening Joke са от 20 ч., Piranha - от 20,45 ч., а хедлайнерите превземат сцената от 21,30 ч.

GBH започват пътя си в музиката през 1978 г. с втората вълна на пънка, заедно с други легендарни свои сънародници - The Exploited. Ядрото на групата оттогава е постоянно - вокал е Колин Абрахал, китарист - Колин Блайт и басист - Рос Ломас.

И до днес не са изневерили на стила си - бърз, суров и агресивен звук със социално ангажирани текстове.

Издали са 12 албума и още обикалят света. GBH имат верни фенове не само в Европа, но и в САЩ и Япония.

Пънкарите от Бирмингам са вдъхновили много великани в тежката музика, включителто Metallica и Slayer, които записват камвър на GBH за албума си от 1996 г., както и Nirvana и Green Day.