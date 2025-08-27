Стилияна Николова се снима пред статуята на Христос в Рио де Жанейро

Гимнастичката Стилияна Николова си пусна снимки от статуята на Христос в Рио де Жанейро.
"Пленена от силата на вярата", написа Николова под фотосите, на които се вижда известната статуя и гледката от нея към града.
Гимнастичката ни стана световна вицешампионка по художествена гимнастика навръх 20-ия си рожден ден на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.
Сега предстоят две-три седмици почивка, след което отново я чака лагер на Белмекен и подготовка за Европейското първенство във Варна и Световното във Франкфурт.
