Стилияна Николова се снима пред статуята на Христос в Рио де Жанейро

Стилияна Николова се снима пред статуята на Христос в Рио де Жанейро СНИМКА: Фейсбук/Stiliana Nikolova

Гимнастичката Стилияна Николова си пусна снимки от статуята на Христос в Рио де Жанейро. 

"Пленена от силата на вярата", написа Николова под фотосите, на които се вижда известната статуя и гледката от нея към града. 

Гимнастичката ни стана световна вицешампионка по художествена гимнастика навръх 20-ия си рожден ден на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. 

Сега предстоят две-три седмици почивка, след което отново я чака лагер на Белмекен и подготовка за Европейското първенство във Варна и Световното във Франкфурт.

Captivated by the power of faith 🙏

Публикувахте от Stiliana Nikolova в Сряда, 27 август 2025 г.

